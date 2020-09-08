Представители Пенсионного фонда России приедут в Абхазию с рабочим визитом

Начиная с августа, пенсионеры стали получать российскую пенсию и абхазские выплаты не на банковские карты, а только в кассах Сбербанка и в других коммерческих банках, где оформлены пенсионеры.

СУХУМ, 8 сен – Sputnik. Рабочая группа из Пенсионного фонда России приедет в Абхазию в течение следующей недели, сказал министр финансов Абхазии Владимир Делба в интервью Абхазскому телевидению.

В ходе визита специалистов из России будет обсуждаться вопрос, касающийся нового порядка выдачи российских пенсий в Абхазии, который связан с неудобствами для пенсионеров, заметил министр. Он предполагает, что новый порядок выдачи пенсий - временная мера.

Для принятия решения о переходе обслуживания пенсионеров только в кассах банков были основания, заметил министр.

"Начиная с 2015 года, между Абхазией и Россией очень активно и успешно развиваются отношения в сфере пенсионного обеспечения. Несмотря на тесное взаимодействие, оказалось, что есть проблематика при реализации соглашения, а именно по выплате пенсий по умершим пенсионерам", - подчеркнул Делба.

Соответственно в этой связи надо было принимать соответствующие меры, сказал министр.

"Единственный выход пока, который позволил бы сократить рост таких платежей, - это временное ограничение пользования банковских карт АПРА и получение пенсий и надбавок в кассах", - рассказал глава Минфина.

Владимир Делба рассказал и о проблемах, который испытывает Пенсионный фонд Абхазии, который выплачивает абхазские пенсии и социальные пособия.

"Критическая ситуация у нас сложилась и в Пенсионном фонде (Абхазии - прим.), источниками формирования доходов фонда являются страховые платежи, а также дотации из республиканского бюджета. В соответствии с законом о республиканском бюджете, дотации составляли 137,5 миллионов рублей, которые расписаны до конца текущего года. С учетом значительного выпадения доходов, республиканский бюджет оказал поддержку фонду с опережением в форме дотации в полном объеме", - отметил он.

Из-за нехватки средств в Пенсионном фонде из резервного фонда президента на выплату пенсий, доплат к пенсиям и пособиям было направлено 30 миллионов рублей за июнь.

"На сегодняшний день, числится задолженность за август по выплате пенсий в объеме 56 миллионов рублей. Пенсия обеспечена за август в городе Сухум и Сухумском районе. Общее количество пенсионеров, получающих пенсию в нашей стране – около 46 тысяч, из которых 32 тысячи получают российскую пенсию. В конце прошлого года было принято решение о доплате отдельным категориям пенсионеров, не получающим пенсию иного государства, доплату в тысячу рублей. Ежемесячная потребность на увеличение подобных выплат составляет 20 миллионов рублей", - сказал Владимир Делба.

В конце июля министр соцобеспечения и демографической политики Абхазии Руслан Аджба сообщил, что, начиная с августа, пенсионеры будут получать российскую пенсию и абхазские выплаты не на банковские карты, а только в кассах Сбербанка и в других коммерческих банках, где оформлены пенсионеры.

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