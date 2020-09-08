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В Абхазии за сутки зафиксировано 20 новых случаев коронавируса

© Sputnik / Евгений Биятов
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (763)
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Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 536 человек. Из них 158 пациентов выздоровели, 5 летальных случаев.

СУХУМ, 8 сен - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у 20 человек из 134 протестированных в Абхазии за сутки, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. 

© Sputnik / Леон Гуния
Динамика заболеваемости COVID-19

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 50 пациентов, у 48 госпитализированных диагноз коронавирус подтвержден.

Отмечается, что семь человек - в тяжелом состоянии, десять - средней степени тяжести.

Из Гудаутской больницы после прохождения лечения выписан один пациент. Еще один человек переведен на лечение в Сочи, Дагомыс. 

© Sputnik / Леон Гуния
Динамика заболеваемости COVID-19

Информацию по отрицательным анализам по ПЦР диагностике можно получить по номеру 222 56 41.

Оперштаб обращается к населению с просьбой проявить терпение и учесть продолжительность проводимых исследований, так как возможности Республиканской санитарно-бактериологической лаборатории ограничены проведением 150 исследований в день.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (763)

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