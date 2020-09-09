Историк: знание абхазами местности помогло выбить фашистов из Псху в 1942-м

Сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа, заместитель директора Музея Боевой Славы имени Владислава Ардзинба, историк Николай Медвенский рассказал корреспонденту Sputnik Бадраку Авидзба об обстоятельствах освобождения села Псху от фашистских захватчиков 9 сентября 1942 года.

Sputnik, Бадрак Авидзба.

2 августа 2017 года были преданы земле на территории мемориального комплекса защитникам Кавказа в селе Псху останки 33 солдат, погибших на Санчарском перевале. Останки были найдены в результате экспедиции, одним из руководителей которой был Николай Медвенский.

– Николай, расскажите, как начиналась операция по освобождению села Псху и как долго она продолжалась?

– Я бы хотел начать с того, как немцы попали в Псху. В середине августа 1942 года, во время операции "Эдельвейс", на главном Кавказском хребте, на Клухорсоком, Марухском и Санчарском направлении развернулись боевые действия. Если на Клухорском и Марухском направлениях наступала знаменитая первая горнострелковая дивизия "Эдельвейс", основной удар которой был сосредоточен на военно-сухумской дороге до устья реки Кодор, то в Санчарском направлении действовала четвертая горнострелковая дивизия вермахта.

Кстати говоря, существует достаточно распространенный миф о том, что в селе Псху были эдельвейсовцы. Но их там не было. В вермахте было несколько горно-стрелковых дивизий, и все они носили различные названия, но всех немецких горных стрелков в советской и российской историографии почему-то принято называть эдельвейсовцами. К середине августа 1942 года немецкая горно-стрелковая дивизия подошла к перевалам Санчара, Адзапш и Белореченский.

На санчарском направлении действовала боевая группа Вальтера Штеттнера, которая 23 августа взяла не обороняемый тогда советскими войсками перевал Адзапш. 25 августа 1942 года заняла перевалы Санчара и Алаштраху, сбив немногочисленные группы из состава первого стрелкового батальона 808-го стрелкового советского полка. 26 августа фашисты захватили Санчару, где им оказали сопротивление местные жители, которые входили в состав истребительного батальона города Сухум, но им не удалось остановить фашистов. Перевес был на стороне немцев. Максимум, что они могли сделать, — это задержать продвижение противников. 27 августа немцы захватили село Псху.

– Какую цель ставили перед собой фашисты, захватывая село Псху?

– Задача была следующая — форсировать Бзыбский хребет на двух направлениях, первое — это перевал Доу, откуда уже через Двуречье открывался прямой выход в город Сухум. Чуть западнее находится Гудаутский перевал, оттуда планировалось наносить удары по селам Хабю, Ачандара, и далее подразумевался выход к Черному морю в районе города Гудаута. 28 августа немцы захватили Гудаутский перевал и стали спускаться ниже, выходя на горное урочище Агунарху. Там они столкнулись с двумя советскими горно-стрелковыми батальонами. Завязался бой, в ходе которого советские части понесли очень серьезные потери.

– Какое соотношение сил было в этом бою?

– В немецком горно-стрелковом батальоне было около тысячи человек, советские силы насчитывали 500-550 человек. Надо также учесть, что немцы находились на господствующих высотах, а советские бойцы продвигались снизу вверх. Противник был задержан до прихода подкрепления, за ними следовал 307-й полк, который пришел вовремя и предотвратил дальнейший разгром. 22 августа на перевале Доу местными жителями был совершен подвиг. Один Сухумский истребительный батальон с остатками первого стрелкового батальона в течение трех дней до подхода подкрепления сдерживал натиск немцев. Воины-абхазы, которые выросли в горах, прекрасно знали местность и использовали это преимущество для того, чтобы сдержать врага и нанести ему максимальный урон.

– Когда наступил перелом в боях в пользу Красной армии?

– С момента, когда из Гудауты и Сухума подошла подмога. Полковником Иваном Пияшевым было принято решение о том, чтобы развернуть наступление на село Псху, чтобы освободить его и отбросить врага к перевалам главного Кавказского хребта. Ранее со стороны хутора Агурипста к селу Псху с северо-запада подошел второй отряд первого Тбилисского военно-пехотного училища, в составе которого было много уроженцев Абхазии. 5 сентября советские войска освободили Верхнюю Бетагу - один из хуторов на подступах к селению Псху. 8 сентября войска вошли в село. К этому моменту немцы двумя группами начали отход. Одна группа в сторону перевала Чамашха, другая - в сторону перевалов Адзапш и Санчара. Боевые действия продолжались на территории села до вечера. К утру 9 сентября село было полностью освобождено от фашистов.