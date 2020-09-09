Реализация жилищных программ в Абхазии отложена на 2021 год

Работа комиссии по реализации госпрограмм "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия" и "Жилище-2021" была приостановлена в марте 2020 года из-за проблем с финансированием на фоне распространения коронавируса.

СУХУМ, 9 сен – Sputnik. Реализация жилищных программ "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия" и "Жилище-2021" отложена на следующий год, сказал в интервью радио Sputnik министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба.

"Работа комиссии, которая рассматривает заявления участников жилищных программ, временно остановлена из-за пандемии. При этом прием заявлений продолжается, многие люди уже подали документы. Но в этом году жилье никому не будет выдано. Программы рассчитаны на три года, учитывая то, что в течение этого года никому не будут предоставлены квартиры, действие программ будет продлено до 2022 года", - подчеркнул министр.

Работа комиссии по реализации госпрограмм "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия" и "Жилище-2021" была приостановлена в марте 2020 года из-за проблем с финансированием на фоне распространения коронавируса.

3 июня премьер-министр Александр Анкваб ознакомился с документацией государственных программ по предоставлению жилья нуждающимся гражданам и поручил министру соцобеспечения оценить их эффективность и перспективу продолжения их реализации.

По программе "Жилье–2021" за 2019 год поступило 318 заявлений, из них 42 заявления межведомственной комиссией были одобрены. Таким образом, в 2019 году для нуждающихся в жилплощади было приобретено 54 квартиры и домовладений.

По программе "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия" жилье могут получить лица, принадлежащие к нескольким категориям: инвалиды I группы, в том числе инвалиды I группы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, семьи погибших во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, семьи погибших при исполнении служебных обязанностей, семьи пропавших без вести лиц, многодетные семьи, имеющие четырех и более детей.

Программа "Жилье-2021" предусматривала условия предоставления возвратных средств и допускала к участию инвалидов ОВНА II группы, многодетные семьи (трое и более детей), лица, на иждивении которых ребенок инвалид.

Общее условие в дополнение к критериям, прописанным в паспортах программ, - претендент не должен был обладать ранее правом собственности жилья на территории Абхазии.

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