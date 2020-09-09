Более 250 абхазских семей получили выплаты за третьего ребенка

Для реализации программы "Развитие демографии 2020", в рамках которой семьям абхазской национальности за третьего и последующего ребенка выплачивается 100 тысяч рублей, из фонда репатриации было выделено 50 миллионов рублей.

СУХУМ, 9 сен – Sputnik. Более 250 абхазских семей получили по 100 тысяч рублей за рождение третьего ребенка, об этом на радио Sputnik рассказал зампредседателя госкомитета Абхазии по репатриации Астамур Багателия.

По его словам, выплаты не осуществлялись с октября месяца из-за задолженности внебюджетного фонда "Азахара", который ранее занимался этой программой. На задержки также повлиял карантин, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции. После того, как в Абхазии были сняты ограничения, и Госкомитет по репатриации вернулся к обычному режиму работы, прием заявок и выплаты возобновились.

"С возвращением Госкомитета к обычному режиму работы рассмотрение заявлений и выплаты ведутся исправно. Не выплачивалось с октября 2019 года. Это еще задолженность фонда "Азхара". С 1 октября 2019 года было подано 258 заявок на получение маткапитала в размере ста тысяч рублей. Из них 43 были поданы в фонд "Азхара". На сегодняшний день всем им выплачен материнский капитал", – подчеркнул Астамур Багателия.

Программа по поддержке абхазских семей ранее осуществлялась демографическим внебюджетным фондом "Азхара". В апреле 2020 года проект "Азхара" был передан Министерству демографии и репатриации, которое после утверждения президентом Асланом Бжания новой структуры Кабмина стало Госкомитетом Абхазии по репатриации.

"За три года помощь была оказана более чем 1300 семьям. Однако источников финансирования у фонда "Азхара" больше не становилось. Поэтому выплаты передали Фонду репатриации. Сроками реализации программы был обозначен период с 1 января по 31 декабря 2020 года. Для этих целей из внебюджетного фонда репатриации на 2020 год было выделено 50 миллионов рублей. По статистике предыдущих лет приблизительная рождаемость не больше 500 детей", – добавил Багателия.

Рассчитывать на выплату 100 тысяч рублей смогут только многодетные семьи абхазской нации. Для получения выплат родителям необходимо обратиться в Госкомитет по репатриации, в отдел демографии. К заявлению необходимо прикрепить копии своих паспортов, справку с места жительства, оригиналы свидетельства о рождении всех детей и свидетельство о браке.