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Мужчина стрелял в сына и покончил с собой в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Сотрудники прокуратуры произвели осмотр места происшествия в многоквартирном доме по улице Гумистинская в Сухуме.

СУХУМ, 9 сен - Sputnik. Гражданин Ш. Джикирба в ходе бытовой ссоры трижды выстрелил в своего сына А. Джикирба из автомата "Калашникова", после чего покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры. 

Преступление было совершено примерно в 11:00 в среду, 9 сентября, в Сухуме по улице Гумистинская. Отмечается, что оружие, из которого были совершены выстрелы, незаконно хранимое. 

А. Джикирба доставлен в реанимационное отделение Республиканской больницы, в настоящее время проводится экстренная операция, его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Прокуратура Сухума проводит проверку сообщения о преступлении, сотрудниками прокуратуры произведен осмотр места происшествия, изъяты четыре стреляные гильзы и огнестрельное оружие. По завершении проверки будет принято процессуальное решение.


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