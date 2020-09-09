Мужчина стрелял в сына и покончил с собой в Сухуме

Сотрудники прокуратуры произвели осмотр места происшествия в многоквартирном доме по улице Гумистинская в Сухуме.

СУХУМ, 9 сен - Sputnik. Гражданин Ш. Джикирба в ходе бытовой ссоры трижды выстрелил в своего сына А. Джикирба из автомата "Калашникова", после чего покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Преступление было совершено примерно в 11:00 в среду, 9 сентября, в Сухуме по улице Гумистинская. Отмечается, что оружие, из которого были совершены выстрелы, незаконно хранимое.

А. Джикирба доставлен в реанимационное отделение Республиканской больницы, в настоящее время проводится экстренная операция, его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Прокуратура Сухума проводит проверку сообщения о преступлении, сотрудниками прокуратуры произведен осмотр места происшествия, изъяты четыре стреляные гильзы и огнестрельное оружие. По завершении проверки будет принято процессуальное решение.