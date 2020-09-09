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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 10 сентября

© Sputnik / Леон Адлейба
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (485)
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В четверг 10 сентября на Черноморском побережье Абхазии ожидается переменная облачность, днем до +30°С.

СУХУМ, 9 сен - Sputnik. В четверг 10 сентября на территории Абхазии будет небольшая облачность, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +25°С до +30°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение морской воды умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 60-80%.

 

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (485)

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