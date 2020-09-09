Без "лазеек": почему в Абхазии запретили ввоз продукции из DutyFree

СУХУМ, 9 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Завезти товар из магазина беспошлинной торговли DutyFree в Абхазию можно только после пересечения границы с Россией, рассказала Sputnik начальник правового отдела Государственного таможенного комитета республики Анана Гогохия.

По ее словам, ввоз продукции из DutyFree без пересечения границы с Россией противоречит таможенному законодательству.

"Мы должны понимать, что магазин беспошлинной торговли – это не обычный магазин, в нем действует таможенный режим, при котором товар реализуется без взимания таможенных пошлин, налогов и без применения к товарам мер экономической политики. В соответствии с этим режимом, товары, которые продаются в магазине, должны быть вывезены за пределы таможенной территории Абхазии", - объяснила она.

Гогохия отметила, что подобный режим действовал на абхазо-российской границе всегда. Более того, по таможенным нормам, покупатель мог приобрести товар в DutyFree только при предъявлении паспорта или документа, в качестве подтверждения предстоящего выезда за пределы Абхазии.

"Но в то же время у нас действовало распоряжение Кабинета министров Абхазии, в котором было сказано, что человек может приобрести в магазине беспошлинной торговли три литра алкогольных напитков и два блока сигарет (без пересечения границы с Россией - прим.). Это была своего рода лазейка", - рассказала она.

Однако "лазейка" в законе стала "душить" средний и мелкий бизнес в Абхазии, а в Государственный таможенный комитет стали поступать жалобы, отметила Гогохия.

"После этого появилось понимание, что стоит внести изменения, а именно, отменить этот пункт, который противоречит природе реализации таможенного режима магазина беспошлинной торговли. И так как понимание в данном направлении было найдено со стороны правительства Абхазии, то данный пункт распоряжения, которое ранее было подписано премьер-министром Геннадием Гагулия, был отменен", - сказала Гогохия.

Новые правила ввоза продукции из магазина беспошлинной торговли "DutyFree" на территорию Абхазии вступили в силу с 4 июня 2020 года.

Магазин беспошлинной торговли на российско-абхазской границе был закрыт с конца марта до 15 июля из-за введения карантинных мер на фоне угрозы распространения коронавируса. DutyFree является основным налогоплательщиком в бюджет Сухумского района, его долю в доходной части бюджета составляет 50%.