23:43 09 Сентября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD76.07
  • EUR89.57
Поиск
Республиканская больница.

В Абхазии умерла российская туристка

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
520612
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200909/1030908373/V-Abkhazii-umerla-rossiyskaya-turistka-.html

Женщина находилась на отдыхе в Сухуме и поступила в Республиканскую больницу с сердечным приступом.

СУХУМ, 9 сент – Sputnik. Гражданка России, 1942 года рождения, поступила в Республиканскую больницу в Сухуме с сердечным приступом, смерть наступила в медучреждении, сообщил Sputnik помощник генпрокурора по связям с общественностью Даур Амичба.

Женщина находилась на отдыхе в Сухуме.

"Сегодня в Республиканскую больницу поступила Герасимова Людмила Ивановна, 1942 года рождения, жительница города Ковров Владимирской области. Временно отдыхала в Сухуме, была доставлена с сердечным приступом, по предварительной информации, у нее случился инфаркт", - рассказал Амичба.

По словам Амичба, в настоящее время по факту смерти проводится доследственная проверка. В случае подтверждения заключения врача о причинах смерти и необнаружения в ее смерти каких-либо насильственных обстоятельств, будет вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

После проведения вскрытия родственники умершей смогут транспортировать ее на родину. 

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь посла Российской Федерации в Республике Абхазия Денис Лавриков.

"В настоящий момент мы находимся в контакте с родственницей погибшей и решаем вопрос об оформлении всех необходимых документов, связанных с транспортировкой тела на территорию России по месту ее жительства, контакт уже налажен", - отметил он.

Абхазия открыла границу для туристов после четырехмесячного карантина 1 августа. По данным на 3 сентября, более миллиона человек пересекли границу России и Абхазии с момента открытия, в том числе российские туристы. 


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Снег после сорокаградусной жары: природные катаклизмы в США
В деле "Малка" и "Тюльпан": учебно-боевые стрельбы в Тамбовской области
Как добраться до Абхазии
На отдых в Абхазию: как доехать до республики и пересечь границу
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться