В Абхазии умерла российская туристка

Женщина находилась на отдыхе в Сухуме и поступила в Республиканскую больницу с сердечным приступом.

СУХУМ, 9 сент – Sputnik. Гражданка России, 1942 года рождения, поступила в Республиканскую больницу в Сухуме с сердечным приступом, смерть наступила в медучреждении, сообщил Sputnik помощник генпрокурора по связям с общественностью Даур Амичба.

Женщина находилась на отдыхе в Сухуме.

"Сегодня в Республиканскую больницу поступила Герасимова Людмила Ивановна, 1942 года рождения, жительница города Ковров Владимирской области. Временно отдыхала в Сухуме, была доставлена с сердечным приступом, по предварительной информации, у нее случился инфаркт", - рассказал Амичба.

По словам Амичба, в настоящее время по факту смерти проводится доследственная проверка. В случае подтверждения заключения врача о причинах смерти и необнаружения в ее смерти каких-либо насильственных обстоятельств, будет вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

После проведения вскрытия родственники умершей смогут транспортировать ее на родину.

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь посла Российской Федерации в Республике Абхазия Денис Лавриков.

"В настоящий момент мы находимся в контакте с родственницей погибшей и решаем вопрос об оформлении всех необходимых документов, связанных с транспортировкой тела на территорию России по месту ее жительства, контакт уже налажен", - отметил он.

Абхазия открыла границу для туристов после четырехмесячного карантина 1 августа. По данным на 3 сентября, более миллиона человек пересекли границу России и Абхазии с момента открытия, в том числе российские туристы.