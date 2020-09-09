Плюс 21: в Абхазии зафиксированы новые случаи коронавируса

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 557 человек. Из них 158 пациентов выздоровели, пять летальных случаев.

СУХУМ, 9 сен - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у 21 человека из 73 протестированных в Абхазии за сутки, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 53 пациента с подтвержденным диагнозом. При этом шесть человек в тяжелом состоянии, 11 - средней степени тяжести.

Оперштаб напоминает, что информацию по отрицательным анализам по ПЦР диагностике гражданам можно получить по номеру 222 56 41.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.