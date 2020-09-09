Суд продолжается: по делу Тарба допрошены новые свидетели

В Сухумском городском суде продолжили рассмотрение дела по факту смерти в здании МВД задержанного Анзора Тарба. На девятом по счету заседании все еще допрашивали свидетелей, среди которых были сотрудники МВД Абхазии.

В начале заседания сторона защиты в лице представителя потерпевшей Аиды Тарба Автандил Чкадуа озвучил ходатайство о возвращении Тарба в зал судебного заседания для участия в процессе.

Против присутствия Аиды Тарба на допросах свидетелей была адвокат обвиняемого Аслана, Чедия Нино Корсая, которая подчеркнула, что потерпевшая агрессивно реагирует на происходящее и провоцирует на эмоции участников процесса. Ее коллега Инга Габилая тем не менее заявила, что не выступает против участия Тарба в процессе в случае соблюдения регламента.

Однако судья Инар Кварчия, несмотря на призывы стороны обвинения "войти в ситуацию" и учитывать особенности менталитета, решил не изменять ранее принятого решения из-за "полного игнорирования регламента судебного заседания" со стороны потерпевшей.

Асмат Цвижба, Sputnik

Что происходило в Дежурной части

Первым на процессе был допрошен начальник смены Дежурной части МВД Абхазии Виталий Ншанян, который находился на посту в ночь смерти Анзора Тарба. По его словам, в Дежурную часть примерно в 12 ночи поступил звонок с просьбой вызвать карету Скорой помощи в здание МВД, что он и сделал. О том, для чего и кому нужна медицинская помощь, Ншаняну не доложили, звонивший не представился.

После полуночи 11 июля в Дежурную часть звонил и заместитель министра внутренних дел Казбек Кишмахов с просьбой узнать номер телефона дежурного следователя прокуратуры Сухума, что Ншанян и сделал. Но для чего эта информация нужна была, начальник смены не уточнял.

Ншаняну был задан вопрос, мог ли он наблюдать за ситуацией на улице, находясь на посту, через мониторы. Свидетель ответил, что камеры в Дежурной части позволяют следить лишь за обстановкой в изоляторе.

О том, что в здании МВД умер задержанный, Ншанян узнал уже утром, а о деталях дела и вовсе в социальных сетях. Однако он подчеркнул, что в ночь на 11 июля сведений о том, что один из задержанных пытался совершить побег, к нему не поступало.

Представителя потерпевшей стороны Автандила Чкадуа возмутило, что начальник смены не стал выяснять обстоятельства дела и не составил никакого рапорта после того, как узнал, что в здании МВД погиб человек. Ншанян объяснил свое поведение тем, что сообщил о произошедшем ответственному дежурному, и на этом его полномочия были выполнены. Он также отметил, что не несет ответственности за правонарушения, которые происходят в служебных кабинетах здания МВД, даже если в здании произойдет ограбление, похищение или убийство.

События в Ткуарчале

Вторым на заседании был допрошен бывший оперуполномоченный отдела внутренних дел Ткуарчалского района Мурат Гвадзбая, который занимался актом освидетельствования и сбором материала в день задержания Анзора Тарба в Ткуарчале 6 июля.

О том, где и как был освидетельствован задержанный по факту содержания в организме наркотиков, Гвадзбая вспомнить не смог. Но вспомнил, что видел медсестру в белом халате, которая явно не была сотрудником больницы, а "вроде бы была из наркологии".

По словам свидетеля, после решения суда об аресте на 15 суток Тарба был перевезен в МВД, хотя камеры районного ИВС пустовали.

Квацбая и его коллега лично доставили в служебный кабинет отделения Уголовного розыска МВД Анзора Тарба, но документально нигде это не зафиксировали, а лишь устно предупредили начальство.

Стороны указали на противоречия в показаниях свидетеля с теми, которые он давал ранее. На допросе у следователя Гвадзбая утверждал, что не просто принимал акт освидетельствования, но и был около дома Анзора Тарба и видел министра внутренних дел Гарри Аршба и сотрудников СГБ во время его обыска. В суде эти показания он отрицал.

Также в показаниях следователю Гвадзбая утверждал, что при задержании Тарба не жаловался на состояние здоровья, в то время как в суде отметил, что погибшего беспокоило сердце и он сильно нервничал. В ранее данных показаниях говорилось, что совместно с медсестрой к ОВД Ткуарчала приехали Бадри Джикирба и Аслан Чедия, а в процессе освидетельствования принимал участие сотрудник УУР Рустам Джелия.

Противоречия в своих показаниях Гвадзбая объяснил тем, что прошло много времени, и он может путать информацию. По итогам допроса на суде он подтвердил показания, данные ранее следствию.