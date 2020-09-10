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Первый опыт: руководитель сборной Абхазии оценил результат команды на "Армейских играх"

© Foto / MO РА
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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"Армейские международные игры 2020" проходили с 23 августа по 5 сентября. Команда из Абхазии впервые в них принимала участие по приглашению министра обороны России Сергея Шойгу.

СУХУМ, 10 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. Команда из Абхазии заняла 16 место в общем зачете в "Армейских международных играх 2020" и в будущем году рассчитывает улучшить свой результат, об этом корреспонденту Sputnik рассказал руководитель сборной Абхазии на играх, начальник отдела технического обеспечения Вооруженных сил Абхазии майор Аляс Ванача.

"Все участники профессионально проявили себя. Из 32 команд Абхазия заняла 16 место. У нас было мало времени на подготовку. Но наши офицеры очень хорошо себя проявили. Надеемся, что и в следующем году примем участие в этих играх и покажем лучший результат", – подчеркнул Ванача.

Из 30 конкурсов на соревнованиях команда из Абхазии приняла участие в пяти: "Танковый биатлон", "Мастер-оружейник", "Полевая кухня", "Аварийный район" и "Творческий музыкальный конкурс".

© Sputnik / Виталий Белоусов
Команда из Абхазии победила в заезде в танковом биатлоне на "Армейских играх-2020"

В конкурсе "Мастер-оружейник", в котором команда из Абхазии также принимала участие, курсант Сухумского военного общекомандного училища Ахмат Ахба был удостоен звания лучшего стрелка с РПГ-7.

В первом заезде "Танкового биатлона" абхазский экипаж показал хорошее время, но дальнейшее участие в соревновании стало невозможным из-за того,  что команда из Абхазии вместо трех экипажей привезла только один. А подготовке других экипажей помешал карантин.

Абсолютную победу на "Армейских играх" одержала сборная Вооруженных сил России, в общекомандном зачете у команды 25 золотых медалей из 30 возможных.


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