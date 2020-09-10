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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 11 сентября

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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (486)
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В пятницу 11 сентября на Черноморском побережье Абхазии ожидается небольшая облачность, днем до +31°С.

СУХУМ, 10 сен - Sputnik. В пятницу 11 сентября на территории Абхазии будет небольшая облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – 760 миллиметров ртутного столба. 

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +26°С до +31°С.

Температура морской воды +25°С.

Волнение морской воды умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 60-80%.

                           

 

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (486)

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