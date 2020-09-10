Еще 15 случаев коронавируса выявлено в Абхазии

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 572 человека. Из них 164 пациента выздоровели, шесть человек, у которых был выявлен COVID-19, умерли.

СУХУМ, 10 сен – Sputnik. Еще у 15 человек в Абхазии выявлен коронавирус, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

"Ситуация на 10 сентября следующая. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 85 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 15 из них", - говорится в сообщении.

© Sputnik Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 53 подтвержденных на COVID-19 пациента, в тяжелом состоянии 6 человек, средней степени тяжести - 11 пациентов. Поступило за сутки 7 пациентов, выписано 6 человек.

"Вновь просим воздержаться от посещения массовых мероприятий, в особенности траурных мероприятий, а в день похорон следует ограничиться присутствием только близких родственников", - отметили в штабе.

© Sputnik Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

Оперативный штаб призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.