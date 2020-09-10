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Бакур Бебия

План на 45 процентов: глава Фонда соцстраха Абхазии доложил премьеру о проблемах

Пресс-служба Кабмина Абхазии
В Абхазии
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Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провел встречу с председателем Фонда социального страхования страны Бакуром Бебия. 

СУХУМ, 10 сен – Sputnik. Председатель Фонда социального страхования Абхазии Бакур Бебия рассказал премьер-министру страны Александру Анкваб о темпах пополнения счета внебюджетного фонда и о графике обязательных социальных выплат гражданам различных категорий. Об этом сообщается на сайте Кабмина Абхазии.

План Фонда по поступлениям за 8 месяцев 2020 года выполнен на 45 % от плановых показателей (113 млн 391 тыс рублей), сообщил Бебия.

Сумма поступлений в Фонд с января по август составила 51 млн 119 тысяч рублей. Из всех видов поступлений наибольший недобор зафиксирован по таким видам как доход от патентной системы налогообложения (выполнение - 33%), а также по страховым взносам от плательщиков спецналога (25 %). 

"Что касается сравнения данных с прошлым годом, исполнение доходной части за аналогичный период в 2019 году составило в Фонде 55% от плановой цифры. Сумма поступлений за 8 первых месяцев 2019 года составляла 60 млн 235 тыс при плановом показателе 109 млн 161 тысяч. Это в свою очередь лишь на 10% больше выполнения плана за 8 месяцев 2020 года", –  отметил Бебия. 

По его мнению, существенное отклонение от графика поступления доходов в Фонд до конца текущего года может привести к возникновению проблем с финансированием потребностей будущих потребностей. 

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По словам председателя Фонда, при изменении графиков выплат заработных плат как в организациях государственной структуры, так и частных организациях претерпевают изменения план и график поступления в Фонд социального страхования. 

Председатель Фонда также констатировал, что в связи с недоимками приостановлено финансирование и рассмотрение заявок на санаторно-курортное лечение и оздоровление страхователей.

В завершение встречи Александр Анкваб рекомендовал руководству Фонда усилить администрирование доходной части бюджета Фонда, работать в направлении изъятия задолженностей прошлых лет.

Темы:
Коронавирус в Абхазии: экономика и социальная сфера (120)

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