План на 45 процентов: глава Фонда соцстраха Абхазии доложил премьеру о проблемах

СУХУМ, 10 сен – Sputnik. Председатель Фонда социального страхования Абхазии Бакур Бебия рассказал премьер-министру страны Александру Анкваб о темпах пополнения счета внебюджетного фонда и о графике обязательных социальных выплат гражданам различных категорий. Об этом сообщается на сайте Кабмина Абхазии.

План Фонда по поступлениям за 8 месяцев 2020 года выполнен на 45 % от плановых показателей (113 млн 391 тыс рублей), сообщил Бебия.

Сумма поступлений в Фонд с января по август составила 51 млн 119 тысяч рублей. Из всех видов поступлений наибольший недобор зафиксирован по таким видам как доход от патентной системы налогообложения (выполнение - 33%), а также по страховым взносам от плательщиков спецналога (25 %).

"Что касается сравнения данных с прошлым годом, исполнение доходной части за аналогичный период в 2019 году составило в Фонде 55% от плановой цифры. Сумма поступлений за 8 первых месяцев 2019 года составляла 60 млн 235 тыс при плановом показателе 109 млн 161 тысяч. Это в свою очередь лишь на 10% больше выполнения плана за 8 месяцев 2020 года", – отметил Бебия.

По его мнению, существенное отклонение от графика поступления доходов в Фонд до конца текущего года может привести к возникновению проблем с финансированием потребностей будущих потребностей.

По словам председателя Фонда, при изменении графиков выплат заработных плат как в организациях государственной структуры, так и частных организациях претерпевают изменения план и график поступления в Фонд социального страхования.

Председатель Фонда также констатировал, что в связи с недоимками приостановлено финансирование и рассмотрение заявок на санаторно-курортное лечение и оздоровление страхователей.

В завершение встречи Александр Анкваб рекомендовал руководству Фонда усилить администрирование доходной части бюджета Фонда, работать в направлении изъятия задолженностей прошлых лет.