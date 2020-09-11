Ценная культура: редкое растение из Индии начали выращивать в Абхазии

Гуар - вид травянистых растений семейства бобовых. Выращивают культуру в большей степени в Индии и Пакистане.

СУХУМ, 11 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Техническую культуру гуар, которую используют в пищевой и нефтедобывающей промышленности, начали выращивать в Абхазии в экспериментальном порядке, рассказал Sputnik сотрудник Санкт-Петербургского института сельскохозяйственной микробиологии Святослав Лоскутов.

По его словам, однолетняя зернобобовая культура была импортирована в Россию из Индии, где активно выращивается. Из гуара получают гуаровую камедь, которую после обработки используют в пищевой промышленности в качестве прикорма для скота, а также в нефтедобывающей промышленности в качестве загустителя для гидроразрыва пластов (метод нефтеотдачи и увеличения притока жидкости и газа к скважинам – ред.).

© Sputnik / Томас Тхайцук Техническую культуру гуар, которую используют в пищевой и нефтедобывающей промышленности, начали выращивать в Абхазии

Первые семена гуара, которые были доставлены из Всероссийского института растениеводства имени Вавилова, были посажены в Сухумском и Галском районах Абхазии в 2019 году, первый урожай будет собран в конце 2020 года.

Специалист отметил, что для выращивания гуара подходят глиноземы и красноземы, однако культура довольно капризная – не выдерживает засухи и повышенной влажности. Сажают семена в середине мая, а собирают спустя четыре месяца.

"Нам было очень интересно запустить проект в Абхазии, так как это субтропическая культура. Получились хорошие показатели. Обычно в России с одного гектара получается 25-26 центнеров, а в Абхазии на опытном поле в Галском районе получили 32 центнера с гектара", - рассказал Лоскутов.

По словам Лоскутова, ученые России сейчас занимаются исследованием генетических особенностей культуры, ее устойчивости к различным условиям.

На данный момент в связи с практически полной зависимостью от импорта гуаровой камеди, в России развернуты опытные работы по выращиванию гуара и производству камеди в России.

Если культуру получится выращивать в Абхазии, гуар можно будет экспортировать из республики в Россию как ценную культуру, отметил специалист.