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Прогноз погоды в Абхазии на выходные

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Темы:
Погода в Абхазии (886)
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Sputnik Абхазия
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В выходные дни, 12 и 13 сентября, погода на Черноморском побережье Абхазии существенно не изменится. Температура воздуха днем поднимется до +34 градусов.

СУХУМ, 11 сен - Sputnik. В выходные дни, 12 и 13 сентября, в Абхазии ожидается малооблачная, по-летнему жаркая погода, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду

Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +29°С до +34°С.

Температура морской воды +25°С.

Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха 60-80%.

Темы:
Погода в Абхазии (886)

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