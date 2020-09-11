Прогноз погоды в Абхазии на выходные

СУХУМ, 11 сен - Sputnik. В выходные дни, 12 и 13 сентября, в Абхазии ожидается малооблачная, по-летнему жаркая погода, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду
Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +29°С до +34°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.