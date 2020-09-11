Плюс 38: новые случаи COVID-19 выявили в Абхазии

СУХУМ, 11 сен – Sputnik. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию в Абхазии проведено у 273 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 38 из них, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 58 человек, из них 55 подтвержденных на COVID–19 пациентов, в тяжелом состоянии 5 человек, средней степени тяжести 12 пациентов. Выписан один человек, отметили в штабе.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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