Плюс 38: новые случаи COVID-19 выявили в Абхазии

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 610 человек. Из них 165 пациентов выздоровели, шесть человек, которым был поставлен диагноз COVID-19, скончались.

СУХУМ, 11 сен – Sputnik. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию в Абхазии проведено у 273 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 38 из них, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

© Sputnik Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 58 человек, из них 55 подтвержденных на COVID–19 пациентов, в тяжелом состоянии 5 человек, средней степени тяжести 12 пациентов. Выписан один человек, отметили в штабе.

© Sputnik Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.