Волшебство без магии: фестиваль "Руками женщины" прошел в Сухуме

На выставочных стендах красовались плетеные домики, авторские авоськи, сверкал бисер, и манили девушек необычные украшения. У входа посетителям тщательно обрабатывали руки и предлагали защитные маски.
Асмат Цвижба, Sputnik.
Жительница Сухума Ольга Прокопова долгое время занимается растениеводством и выращивает эко-овощи. Увлечение флорой плавно перетекло в новое хобби, из цветов женщина стала делать не только букеты, но и украшения.
На стенде Ольги были представлены серьги, браслеты и кулоны с использованием различных растений, но больше всех выделялись ярко-желтые серьги, внутри которых были бутончики мимозы. По словам мастерицы, цветы удается "запечатывать" с помощью ювелирной смолы, а вдохновение приходит неожиданно.
"Цветов много не бывает. Мне захотелось в чем-то оставить эти цветы, я у кого-то увидела такую технику, изучила ее и создала такие украшения", - рассказала мастер.
- Такая сумочка будет только у вас, можете быть уверены, - привлекает любопытных прохожих основательница бренда Fiore bags Оксана Цвижба.
Но, услышав цену на изысканный ажурный клатч, энтузиазм у женщин быстро пропадает, а вот интерес все же остается. Десять тысяч рублей за сумочку готова отдать не каждая жительница Абхазии, признается одна из посетительниц ярмарки.
По словам Оксаны, цены на ее сумки соответствуют качеству. Вся работа от ручки до подкладки сумки выполнена вручную, а ткани привозятся из Италии.
Созданием авторских сумок девушка занимается уже несколько лет. По ее словам, в детстве она всегда любила что-то мастерить и шить, а после замужества к ней пришла идея создавать эксклюзивные сумки. Оксана подчеркивает, каждая сумка делается в одном экземпляре, это и привлекает клиентов, которые зачастую берут сумки в подарок, чтобы порадовать близких. На создание одной сумки уходит от недели до 10 дней.
Еще одна мастерица сумок Гунда Авидзба уже давно известна всем любительницам плетеных изделий. По образованию Гунда экономист и долгое время работала в банке, позже стала вести свой бизнес, а после рождения внучки решила начать делать куклы, а после хобби стало расширяться, и популярны среди заказчиков стали сумки.
Вначале можно и не поверить, что сумки сплетены вручную, настолько аккуратно выполнены работы, каждая из которых занимают около 10 дней. Гунда передает свои знания всем желающим, ее технике плетения и вязания можно обучиться на онлайн мастер-классах.
Не все мастера в период разгула пандемии отважились лично представить свои работы. Но Арутан Читанава решил, что изделия его матери не должны остаться без внимания.
Ярко-золотые, переливающиеся на солнце, и блестяще-серебристые лепестки как будто только что упали с деревьев. Так выглядят необычные вазы и изделия бренда LELA, которые сделаны из смеси глины и песка, часть из них прошла термическую обработку.
"Моя мама увлеклась вот таким делом в период карантина, но не особо хотела это афишировать. А я решил создать ей страницу и делиться изделиями. Стали появляться покупатели", - рассказал молодой человек.
До Нового года еще три месяца, но за стендом у мастерицы Елены уже царит праздничная атмосфера.
Елки различных размеров, цветов и дизайнов девушка создает уже около шести лет и отмечает, что "сани нужно готовить летом", а интересная продукция всегда вызывает интерес.
"Мои елки уже персонифицированный персонаж. Я их называю "Елешка", они "одеты", "обуты", подходят под разную тематику и не будут пылиться в шкафу", - добавила она.
Сама "новогодняя фея" праздник дома уже давно не справляла, а проводила его на ярмарках и фестивалях, но в этом году планирует провести Новый год дома и, наконец, нарядить свою елку.
С открытием фестиваля участников поздравил глава администрации Сухума Беслан Эшба, который отметил, что в Абхазии всегда ценился женский труд, а также подчеркнул готовность поддерживать подобные проекты.