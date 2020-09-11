Волшебство без магии: фестиваль "Руками женщины" прошел в Сухуме

Первый фестиваль народно-художественных промыслов и ремесел "Руками женщины", организованный Торгово-промышленной палатой Абхазии собрал в парке у Площади Свободы в Сухуме более 50 участниц со всей Абхазии.

На выставочных стендах красовались плетеные домики, авторские авоськи, сверкал бисер, и манили девушек необычные украшения. У входа посетителям тщательно обрабатывали руки и предлагали защитные маски.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Жительница Сухума Ольга Прокопова долгое время занимается растениеводством и выращивает эко-овощи. Увлечение флорой плавно перетекло в новое хобби, из цветов женщина стала делать не только букеты, но и украшения.

© Sputnik / Томас Тхайцук Фестиваль народно-художественных промыслов и ремесел "Руками женщины"

На стенде Ольги были представлены серьги, браслеты и кулоны с использованием различных растений, но больше всех выделялись ярко-желтые серьги, внутри которых были бутончики мимозы. По словам мастерицы, цветы удается "запечатывать" с помощью ювелирной смолы, а вдохновение приходит неожиданно.

"Цветов много не бывает. Мне захотелось в чем-то оставить эти цветы, я у кого-то увидела такую технику, изучила ее и создала такие украшения", - рассказала мастер.

- Такая сумочка будет только у вас, можете быть уверены, - привлекает любопытных прохожих основательница бренда Fiore bags Оксана Цвижба.

Но, услышав цену на изысканный ажурный клатч, энтузиазм у женщин быстро пропадает, а вот интерес все же остается. Десять тысяч рублей за сумочку готова отдать не каждая жительница Абхазии, признается одна из посетительниц ярмарки.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сумки бренда Fiore bags

По словам Оксаны, цены на ее сумки соответствуют качеству. Вся работа от ручки до подкладки сумки выполнена вручную, а ткани привозятся из Италии.

Созданием авторских сумок девушка занимается уже несколько лет. По ее словам, в детстве она всегда любила что-то мастерить и шить, а после замужества к ней пришла идея создавать эксклюзивные сумки. Оксана подчеркивает, каждая сумка делается в одном экземпляре, это и привлекает клиентов, которые зачастую берут сумки в подарок, чтобы порадовать близких. На создание одной сумки уходит от недели до 10 дней.

Еще одна мастерица сумок Гунда Авидзба уже давно известна всем любительницам плетеных изделий. По образованию Гунда экономист и долгое время работала в банке, позже стала вести свой бизнес, а после рождения внучки решила начать делать куклы, а после хобби стало расширяться, и популярны среди заказчиков стали сумки.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мастерица сумок Гунда Авидзба

Вначале можно и не поверить, что сумки сплетены вручную, настолько аккуратно выполнены работы, каждая из которых занимают около 10 дней. Гунда передает свои знания всем желающим, ее технике плетения и вязания можно обучиться на онлайн мастер-классах.

© Sputnik / Томас Тхайцук Плетеные сумки Гунда Авидзба

Не все мастера в период разгула пандемии отважились лично представить свои работы. Но Арутан Читанава решил, что изделия его матери не должны остаться без внимания.

Ярко-золотые, переливающиеся на солнце, и блестяще-серебристые лепестки как будто только что упали с деревьев. Так выглядят необычные вазы и изделия бренда LELA, которые сделаны из смеси глины и песка, часть из них прошла термическую обработку.

© Sputnik / Томас Тхайцук Необычные вазы и изделия бренда LELA

"Моя мама увлеклась вот таким делом в период карантина, но не особо хотела это афишировать. А я решил создать ей страницу и делиться изделиями. Стали появляться покупатели", - рассказал молодой человек.

До Нового года еще три месяца, но за стендом у мастерицы Елены уже царит праздничная атмосфера.

Елки различных размеров, цветов и дизайнов девушка создает уже около шести лет и отмечает, что "сани нужно готовить летом", а интересная продукция всегда вызывает интерес.

© Sputnik / Томас Тхайцук Елки мастерицы Елены

"Мои елки уже персонифицированный персонаж. Я их называю "Елешка", они "одеты", "обуты", подходят под разную тематику и не будут пылиться в шкафу", - добавила она.

Сама "новогодняя фея" праздник дома уже давно не справляла, а проводила его на ярмарках и фестивалях, но в этом году планирует провести Новый год дома и, наконец, нарядить свою елку.

© Sputnik / Томас Тхайцук Фестиваль народно-художественных промыслов и ремесел "Руками женщины"

С открытием фестиваля участников поздравил глава администрации Сухума Беслан Эшба, который отметил, что в Абхазии всегда ценился женский труд, а также подчеркнул готовность поддерживать подобные проекты.