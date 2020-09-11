Десять учителей сухумских школ заболели коронавирусом

СУХУМ, 11 сен - Sputnik. По данным на 11 сентября, среди учителей сухумских общеобразовательных школ десять заболевших коронавирусом, рассказала в прямом эфире Абхазского телевидения начальник Управления образования Сухума Астанда Таркил.
По ее словам, 20 учителей находятся на самоизоляции. Также на самоизоляции находятся около 60 учащихся столичных школ.
"Если в классе у нас ребенок заболел, то весь класс уходит на самоизоляцию на две недели", - сказал Таркил.
Таркил отметила, что во всех школах ведется тщательная санитарная обработка, учебная нагрузка сокращена - в первых классах уроки проходят по 30 минут, а со второго по 11 классы - по 35 минут. Перемена длится 10 минут, большая перемена - 20 минут.
Также в эфире Абхазского телевидения министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия заявил, что трое граждан республики повторно заболели коронавирусом.
Задержка с получением результатов анализов связана с большим количеством исследований - более 200 анализов в сутки. Баклаборатория работает в три смены, стоит вопрос об усилении баклаборатории, заключил Цахнакия.
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