Десять учителей сухумских школ заболели коронавирусом

Учебный год в школах Абхазии начался с 1 сентября. В связи с опасностью распространения коронавируса занятия в школах проходят в особом режиме.

СУХУМ, 11 сен - Sputnik. По данным на 11 сентября, среди учителей сухумских общеобразовательных школ десять заболевших коронавирусом, рассказала в прямом эфире Абхазского телевидения начальник Управления образования Сухума Астанда Таркил.

По ее словам, 20 учителей находятся на самоизоляции. Также на самоизоляции находятся около 60 учащихся столичных школ.

"Если в классе у нас ребенок заболел, то весь класс уходит на самоизоляцию на две недели", - сказал Таркил.

Таркил отметила, что во всех школах ведется тщательная санитарная обработка, учебная нагрузка сокращена - в первых классах уроки проходят по 30 минут, а со второго по 11 классы - по 35 минут. Перемена длится 10 минут, большая перемена - 20 минут.

Также в эфире Абхазского телевидения министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия заявил, что трое граждан республики повторно заболели коронавирусом.

Задержка с получением результатов анализов связана с большим количеством исследований - более 200 анализов в сутки. Баклаборатория работает в три смены, стоит вопрос об усилении баклаборатории, заключил Цахнакия.