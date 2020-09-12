Пациенты с COVID на самоизоляции в Сухуме обращаются в скорую пять раз за сутки

В период распространения коронавирусной инфекции служба скорой помощи оказывает медицинскую помощь не только пациентам с COVID-19, но и с другими заболеваниями.

СУХУМ, 12 сен - Sputnik. За последние десять дней сухумская скорая в среднем оказывает помощь примерно пяти пациентам с COVID-19 ежедневно, об этом на радио Sputnik рассказал главврач Сухумской скорой помощи Аслан Джопуа.

"В последнее время, в период пандемии коронавируса, вызовы в скорую помощь чаще всего поступают от медиков, которые наблюдают за ковид-инфицированными, проходящими лечение на дому. Когда состояние этих пациентов ухудшается, нам поступают звонки и мы выезжаем на место, чтобы оказать помощь или доставить их в Гудаутский госпиталь. За последние десять дней ежедневно по пять-шесть вызовов, связанные с коронавирусом", - рассказал Джопуа.

По его словам, служба пока справляется с ситуацией и успевает оказать помощь пациентам не только с COVID-19, но и с другими заболеваниями.

"Пока мы справляемся, у нас есть все необходимое для оказания помощи. Мы никого не оставляем без помощи. Мы готовимся и к ухудшению ситуации. Есть понимание со стороны руководства, которое нас поддерживает", - подчеркнул Джопуа.

Однако по его словам, если заболевших коронавирусом станет больше, то медикам будет сложнее справляться.

"Как бы нам ни помогало руководство, сразу увеличить число медработников не получится. Если больных будет становиться больше, медикам будет сложнее. Поэтому я прошу население беречь себя, не находиться в местах массового скопления и соблюдать меры безопасности", - добавил он.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 610 человек. Из них 165 пациентов выздоровели, шесть человек, которым был поставлен диагноз COVID-19, скончались.