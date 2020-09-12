Плюс 30: новые случаи COVID-19 выявили в Абхазии

СУХУМ, 12 сен – Sputnik. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию в Абхазии проведено у 235 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 30 из них.
"На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 62 человека, из них 59 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 5 человек, средней степени тяжести 9 пациентов. Выписано 5 человек", - говорится в сообщении.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
- Все последние новости о ситуации с коронавирусом в Абхазии и в мире - в спецпроекте Sputnik