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Плюс 30: новые случаи COVID-19 выявили в Абхазии

© Sputnik / Виталий Тимкив
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (769)
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Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 640 человек. Из них 170 пациентов выздоровели, 6 летальных случаев.

СУХУМ, 12 сен – Sputnik. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию в Абхазии проведено у 235 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 30 из них.

© Sputnik / Леон Гуния
Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

"На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 62 человека, из них 59 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 5 человек, средней степени тяжести 9 пациентов. Выписано 5 человек", - говорится в сообщении. 

© Sputnik / Леон Гуния
Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (769)

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