У порядка 50 сотрудников ИнгурГЭС выявили коронавирус

Все инфицированные были выявлены в течение последних трех дней, ранее на ИнгурГЭС не было ни одного случая COVID-19.

СУХУМ, 12 сен - Sputnik, Сария Кварацхелия. Порядка 50 сотрудников ИнгурГЭС заболели коронавирусом, сообщил корреспонденту Sputnik председатель правления ООО "ИнгурГЭС" Леван Мебония.

"Недавно на границе в селе Аберкыт с грузинской стороны протестировали одну женщину, которая переходила границу, у нее обнаружили коронавирус. Начали устанавливать контактные лица, стали проверять и сотрудников станции. Сначала заболели четыре человека, потом 28, потом 16, в общей сложности где-то под 50 человек. Практически все они из села Аберкыт (старое название Саберио - прим.), только один - из Зугдиди", - пояснил Леван Мебония.

У всех инфицированных, по словам Мебония, заболевание протекает бессимптомно, "все нормально себя чувствуют", и, тем не менее, они отправлены на карантин в больницы Зугдиди и Анаклии. Анализ на коронавирус им сделали на грузинской стороне. Сотрудники ИнгурГЭС имеют разрешение на пересечение границы, несмотря на действующие ограничения.

Всего на ИнгурГЭС работают порядка 800 человек. Пока все сотрудники, кроме дежурных инженеров и дежурных машинистов, отпущены на самоизоляцию.

"Прекратили ремонт, всякую деятельность. Работают только те, кто стоит у агрегатов. Это около 40 человек. Остальные сидят дома, независимо от того, болеют или нет", - отметил Мебония и добавил, что тестирование сотрудников ГЭС продолжается.

ИнгурГЭС была введена в эксплуатацию в 1978 году. Гидроагрегаты расположены на территории Абхазии, а плотина и водохранилище — в Грузии.