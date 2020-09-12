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У порядка 50 сотрудников ИнгурГЭС выявили коронавирус

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (770)
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Sputnik Абхазия
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Все инфицированные были выявлены в течение последних трех дней, ранее на ИнгурГЭС не было ни одного случая COVID-19.

СУХУМ, 12 сен - Sputnik, Сария Кварацхелия. Порядка 50 сотрудников ИнгурГЭС заболели коронавирусом, сообщил корреспонденту Sputnik председатель правления ООО "ИнгурГЭС" Леван Мебония.

"Недавно на границе в селе Аберкыт с грузинской стороны протестировали одну женщину, которая переходила границу, у нее обнаружили коронавирус. Начали устанавливать контактные лица, стали проверять и сотрудников станции. Сначала заболели четыре человека, потом 28, потом 16, в общей сложности где-то под 50 человек. Практически все они из села Аберкыт (старое название Саберио - прим.), только один - из Зугдиди", - пояснил Леван Мебония.

У всех инфицированных, по словам Мебония, заболевание протекает бессимптомно, "все нормально себя чувствуют", и, тем не менее, они отправлены на карантин в больницы Зугдиди и Анаклии. Анализ на коронавирус им сделали на грузинской стороне. Сотрудники ИнгурГЭС имеют разрешение на пересечение границы, несмотря на действующие ограничения.

© Sputnik / Виталий Тимкив
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Всего на ИнгурГЭС работают порядка 800 человек. Пока все сотрудники, кроме дежурных инженеров и дежурных машинистов, отпущены на самоизоляцию.

"Прекратили ремонт, всякую деятельность. Работают только те, кто стоит у агрегатов. Это около 40 человек. Остальные сидят дома, независимо от того, болеют или нет", - отметил Мебония и добавил, что тестирование сотрудников ГЭС продолжается.

ИнгурГЭС была введена в эксплуатацию в 1978 году. Гидроагрегаты расположены на территории Абхазии, а плотина и водохранилище — в Грузии.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (770)

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