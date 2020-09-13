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Плюс 16: новые случаи коронавируса выявлены в Абхазии

© Sputnik / Кирилл Каллиников
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (772)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200913/1030935255/Plyus-16-novye-sluchai-koronavirusa-vyyavleny-v-Abkhazii.html

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 656 человек. Из них 186 пациентов выздоровели, шесть летальных случаев.

СУХУМ, 13 сен – Sputnik. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 150 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 16 из них, сообщил оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

© Sputnik / Леон Гуния
Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

"На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 64 человека, из них 61 подтвержденный на COVID-19 пациент, в тяжелом состоянии 11 человек, средней степени тяжести 18 пациентов. Выписано с выздоровлением 2 человека, один переведен на лечение за пределы республики",  - говорится в сообщении.

© Sputnik / Леон Гуния
Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

Амбулаторных (на самоизоляции) выздоровевших 14 человек. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (772)

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