Плюс 16: новые случаи коронавируса выявлены в Абхазии

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 656 человек. Из них 186 пациентов выздоровели, шесть летальных случаев.

СУХУМ, 13 сен – Sputnik. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 150 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 16 из них, сообщил оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

© Sputnik / Леон Гуния Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

"На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 64 человека, из них 61 подтвержденный на COVID-19 пациент, в тяжелом состоянии 11 человек, средней степени тяжести 18 пациентов. Выписано с выздоровлением 2 человека, один переведен на лечение за пределы республики", - говорится в сообщении.

© Sputnik / Леон Гуния Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

Амбулаторных (на самоизоляции) выздоровевших 14 человек. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.