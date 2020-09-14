ЦИК Абхазии утвердил предварительные итоги выборов в Парламент

Повторные выборы в Парламент Абхазии по Бзыбскому избирательному округу состоялись в Абхазии в воскресенье, 13 сентября.

СУХУМ, 14 сен - Sputnik. Центральная избирательная комиссия Абхазии утвердила предварительные итоги повторных выборов в Парламент республики по Бзыбскому избирательному округу №10.

Согласно данным ЦИК, избранным депутатом считается Тимур Бейя, набравший 54,6% голосов избирателей.

Для того чтобы повторные выборы состоялись, в них должны были принять участие 25% избирателей. По данным ЦИК республики на 18:30, явка составила 44,16% избирателей.

Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала кандидатами в депутаты Тамази Лейба и Тимура Бейя на заседании ЦИК 20 августа.

Выборы в Парламент Абхазии прошли 12 июля. Согласно итогам:

по Гудаутскому избирательному округу №18 депутатом был избран Алхас Хагба,

по Отхарскому избирательному округу №14 - Алмасхан Барциц,

по Кындыгскому избирательному округу №31 - Гарри Кокая.

Места в Парламенте действующего созыва освободились после того как Аслан Бжания стал главой государства, депутат Александр Анкваб занял место премьер-министра республики, Дмитрий Дбар возглавил МВД, а Юрий Хагуш стал руководителем Гагрского района.