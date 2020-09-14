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Энергетические объекты Крыма

В "Черноморэнерго" назвали объемы дефицита электроэнергии осенью-весной

© Sputnik / Сергей Мальгавко
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200914/1030937625/V-Chernomorenergo-nazvali-obemy-defitsita-elektroenergii-osenyu-vesnoy.html

ИнгурГЭС будет закрыта 15 февраля 2021 года для проведения восстановительных работ деривационного тоннеля.

СУХУМ, 14 сен – Sputnik. Дефицит электроэнергии в Абхазии осенью-весной 2020-2021 годов с учетом остановки комплекса ИнгурГЭС на ремонт составит не менее одного миллиарда 404 миллионов киловатт часов, заявил директор по оперативно-технологическому управлению "Черноморэнерго" Руслан Кварчия на заседании Центра социально-экономических исследований.

"В пересчете на оптовые цены в России, где один киловатт стоит не менее 2,75 рублей, сумма за переток составит около 3,8 миллиарда рублей", - сказал специалист.

Только в марте-мае 2021 года для покрытия энергодефицита без применения мер принудительного отключения потребления, "веерных отключений", необходимо предусмотреть поставку электроэнергии из России в объеме не менее 700 миллионов киловатт часов.

© Foto / предоставлено Михаилом Логуа
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Он также добавил, что ввиду регулярного увеличения нагрузки на электроэнергетическую систему в Абхазии и отсутствие капитальных вложений за весь послевоенный период, сложилась ситуация, при которой энергосистема работает в постоянно аварийном режиме. 

Глава "Черноморэнерго" Михаил Логуа ранее отмечал, что, по прогнозам, переток электроэнергии в Абхазию понадобится уже в ноябре этого года, потому что республика исчерпает свою долю электроэнергии, вырабатываемой Ингур ГЭС, которая составляет 40%.

ИнгурГЭС была введена в эксплуатацию в 1978 году, но последний бетон на плотине был залит в 1988 году. Гидроагрегаты расположены на территории Абхазии, а плотина и водохранилище — в Грузии. Мощность ГЭС — 1300 мегаватт.


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