Прогноз погоды в Абхазии на неделю

В течение недели, с 14 по 20 сентября, погода на Черноморском побережье Абхазии будет относительно устойчива, температура днем будет подниматься до +30 градусов.

СУХУМ, 14 сен - Sputnik. В течение недели в Абхазии будет устойчивая погода. С понедельника по четверг переменная облачность, преимущественно без осадков. В субботу с ночи и до полудня возможен дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 13 метров.

Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +25°С до +30°С.

Температура морской воды +25°С.

Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха 60-90%.