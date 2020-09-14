23:33 14 Сентября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.71
  • EUR88.58
Поиск

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 15 сентября

© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии-2020 (488)
154 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/09/0e/1030938692.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200914/1030939809/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-vtornik-15-sentyabrya.html

Во вторник 15 сентября на территории Черноморского побережья Абхазии ожидается переменная облачность, днем до +30°С.

СУХУМ, 14 сен - Sputnik. Во вторник 15 сентября на территории Абхазии будет переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – 764 миллиметра ртутного столба. 

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +25°С до +30°С.

Температура морской воды +25°С.

Волнение морской воды умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 60-80%

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (488)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Лица "Кинотавра": знаменитый фестиваль открылся в Сочи
"Кавказ-2020": китайские военные прибыли в Россию для участия в учениях
Как добраться до Абхазии
На отдых в Абхазию: как доехать до республики и пересечь границу
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться