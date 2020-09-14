Осенний "призыв": депутаты Парламента Абхазии вернулись к работе

СУХУМ, 14 сен – Sputnik. Депутаты Парламента Абхазии приступили к своей работе после парламентских каникул, в рамках осенней сессии состоялось первое рабочее совещание, сказал в интервью Sputnik заместитель спикера Левон Галустян.

В первом рабочем совещании осенней сессии в Парламенте Абхазии принял участие вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.

Перед началом работы парламентарии минутой молчания почтили память ушедшего из жизни старейшего сотрудника аппарата Народного Собрания Юрия Латария.

"Спикер Парламента озвучил итоги голосования по Бзыбскому одномандатному округу, мы поздравили коллегу. Парламент Абхазии пятого созыва полностью сформирован после того, как действующий президент Аслан Георгиевич Бжания, премьер-министр, глава МВД и руководитель администрации Гагрского района покинули действующий состав", - отметил Галустян.

По словам замспикера, с вице-премьером, министром финансов Владимиром Делба обсуждались вопросы, связанные с пополнением доходной части государственного бюджета.

"Скоро депутатам Парламента предстоит начать работу над проектом нового главного финансового документа на 2021 год. Мы хотели поинтересоваться непосредственно у министра финансов текущим состоянием дел с исполнением доходной и расходной частью документа", - подчеркнул он.

Кроме того, обсуждались другие вопросы, связанные с формированием повестки дня первого заседания осенней сессии Парламента, заметил Галустян. Предполагается, что первое заседание осенней сессии состоится в течение десяти дней, проинформировал вице-спикер Народного Собрания.