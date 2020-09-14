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Плюс 18: в Абхазии зафиксированы новые случаи коронавируса

© Sputnik / Владимир Песня
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (773)
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Sputnik Абхазия
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 674 человека. Из них 186 пациентов выздоровели, 6 летальных случаев.

СУХУМ, 14 сен - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у 18 человек из 90 протестированных за сутки, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

© Sputnik
Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

 

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 65 человек, с подтвержденным диагнозом - 62 пациента. При этом, восемь из них в тяжелом состоянии, 19 - средней степени тяжести. На лечение в Сочи, Дагомыс, переведены два человека.

© Sputnik
Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

Оперштаб также уточняет, что 14 сентября из-за перегрузки линии вышел из строя номер 222 56 41, по которому граждане получали информацию по отрицательным анализам по ПЦР диагностике. В ближайшее время связь восстановится. 

15 сентября информация по отрицательным результатам будет передана через мобильных операторов, путем обзвона по предоставленным сотовым телефонам.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (773)

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