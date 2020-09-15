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Пожилая женщина с COVID-19 умерла в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (774)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200915/1030942087/Pozhilaya-zhenschina-s-COVID-19-umerla-v-Sukhume.html

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день – 674. Из них 186 пациентов выздоровели, летальных случаев - семь.

СУХУМ, 15 сен – Sputnik. В Сухуме 13 сентября умерла пожилая женщина, у которой был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по защите населения от COVID-19.

Пациентка 84 лет лечилась несколько дней на дому, пояснили в штабе.

"Прибывшая бригада скорой помощи констатировала острую дыхательную недостаточность, уровень кислорода в крови был 55-60 процентов. Оперативно проведенная оксигенотерапия подняла уровень кислорода до 72-78 процентов. Однако при попытке транспортировки пациентки наступила остановка сердца. Реанимационные мероприятия, к сожалению, не принесли никакого эффекта, была констатирована смерть", - говорится в сообщении.

Взятый анализ на COVID-19 дал положительный результат, заключили в оперштабе.

Это седьмой летальный случай с начала распространения коронавирусной инфекции в Республике Абхазия. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день – 674.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (774)

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