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Абхазская свадьба

Власти Абхазии предложили вернуть запрет на проведение свадеб

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200915/1030945025/Vlasti-Abkhazii-predlozhili-vernut-zapret-na-provedenie-svadeb-.html

В Кабмине Абхазии проходит заседание оперативного штаба, в котором участвуют президент Аслан Бжания и премьер Александр Анкваб.

СУХУМ, 15 сен – Sputnik. В Абхазии могут опять запретить проведение торжественных массовых мероприятий, в том числе свадеб, соответствующее предложение было сделано во время заседания координационного штаба по защите от коронавируса с участием Аслана Бжания. 

Как передает корреспондент Sputnik, во время встречи глава администрации Сухума Беслан Эшба предложил примерно с 5 октября запретить торжественные массовые мероприятия, в том числе и свадьбы, из-за большого риска заражения COVID-19.

Президент страны Аслан Бжания отметил, что запрет нужно ввести уже с 1 октября.

Запрет на проведение массовых мероприятий поддержала и главный санитарный врач республики Людмила Скорик. 

15 июня в Абхазии перестал действовать запрет на проведение массовых культурных, спортивных, развлекательных и выставочных мероприятий, а также свадебных празднований и торжеств в свадебных залах и ресторанах. 

 


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