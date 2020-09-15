Власти Абхазии предложили вернуть запрет на проведение свадеб

В Кабмине Абхазии проходит заседание оперативного штаба, в котором участвуют президент Аслан Бжания и премьер Александр Анкваб.

СУХУМ, 15 сен – Sputnik. В Абхазии могут опять запретить проведение торжественных массовых мероприятий, в том числе свадеб, соответствующее предложение было сделано во время заседания координационного штаба по защите от коронавируса с участием Аслана Бжания.

Как передает корреспондент Sputnik, во время встречи глава администрации Сухума Беслан Эшба предложил примерно с 5 октября запретить торжественные массовые мероприятия, в том числе и свадьбы, из-за большого риска заражения COVID-19.

Президент страны Аслан Бжания отметил, что запрет нужно ввести уже с 1 октября.

Запрет на проведение массовых мероприятий поддержала и главный санитарный врач республики Людмила Скорик.

15 июня в Абхазии перестал действовать запрет на проведение массовых культурных, спортивных, развлекательных и выставочных мероприятий, а также свадебных празднований и торжеств в свадебных залах и ресторанах.