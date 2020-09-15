Образ войны: как в ЦВЗ готовят экспозицию выставки "Художник. Время. Память."

Выставка посвящена Дню Победы народа Абхазии в Отечественной войне 1992-1993 годов и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

СУХУМ, 15 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. В центральном выставочном зале Союза художников Абхазии проходит подготовка экспозиции выставки "Художник. Время. Память.", которая откроется 22 сентября в 13:00.

За неделю до открытия выставки в ЦВЗ проходит активная работа, экспонаты расставляют по своим местам, после их развесят, и посетители смогут посмотреть работы, которые написаны в разное время. Объединяет их одно – военная тематика.

Как пояснила директор ЦВЗ Эльвира Арсалия, будут представлены как плоды творчества современных художников, так и работы авторов более старшего поколения.

© Sputnik / Марианна Кубрава В центральном выставочном зале Союза художников Абхазии проходит подготовка экспозиции выставки "Художник. Время. Память."

Посетители выставки "Художник. Время. Память." смогут увидеть более 70 произведений, это полотна из коллекции Государственной национальной картинной галереи Абхазии и Государственного музея Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар в городе Гудаута.

© Sputnik / Марианна Кубрава В ЦВЗ покажут как работы молодых художников, так и картины мастеров старшего поколения.

"Каждый год Союз художников готовит выставку, тема одна, но меняется характер экспозиции, жанры. Несколько лет назад мы сделали такой интересный проект, как "Война и мир в творчестве абхазских художников". Здесь получается очень интересная экспозиция, когда художник пишет произведение, исходя из событий, свидетелем которого он стал, либо он создает произведение, которое за гранью его жизненного опыта. Мы видим Крайникова, который в 1964 году создает "Ивана абхазца", видим Писорчука, который создает такой натюрморт, на котором изображены музейные экспонаты, которые отсылают нас к совершенно другому времени", - говорит Арсалия.

© Sputnik / Марианна Кубрава Посетители выставки "Художник. Время. Память." смогут увидеть более 70 произведений.

На выставке также будет представлен последний автопортрет художника Заура Аджба, который погиб в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

"Мы берем, на наш взгляд, такую интересную и глубокую тему "Художник. Время. Память.", как художник создает для нас некий визуальный ряд, из которого складывается наша историческая память", - заметила она.

Выставка "Художник. Время. Память." пройдет при поддержке Министерства культуры Абхазии. Организаторы выставки: Союз художников и Государственная национальная картинная галерея.

Выставка продлится до 8 октября. Информационную поддержку проекта оказывает Sputnik Абхазия.

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