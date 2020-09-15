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Прогноз погоды в Абхазии на среду 16 сентября

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (489)
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Sputnik Абхазия
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В среду 16 сентября на территории Черноморского побережья Абхазии по-прежнему сохранится переменная облачность, днем до +29°С.

СУХУМ, 15 сен - Sputnik. В среду 16 сентября на территории Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью и утром из-за небольших перепадов температуры воздуха и атмосферного давления местами возможен дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – 763 миллиметра ртутного столба. 

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +24°С до +29°С.

Температура морской воды +25°С.

Волнение морской воды умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 60-80%

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (489)

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