Прогноз погоды в Абхазии на среду 16 сентября

СУХУМ, 15 сен - Sputnik. В среду 16 сентября на территории Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью и утром из-за небольших перепадов температуры воздуха и атмосферного давления местами возможен дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Атмосферное давление – 763 миллиметра ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +24°С до +29°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%