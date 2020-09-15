Минпросвещения Абхазии: пока закрывать школы из-за COVID-19 нет необходимости

Уроки в школах Абхазии начались без задержек - 1 сентября. Но в связи с опасностью распространения коронавируса занятия в школах проходят в особом режиме.

СУХУМ, 15 сен – Sputnik. Министр просвещения Абхазии Инал Габлия считает, что на данный момент не следует останавливать учебный процесс в школах страны из-за коронавируса. Такое заявление он сделал во время заседания координационного штаба по защите от COVID-19 с участием Аслана Бжания.

"Мы пока можем не останавливать учебный процесс, нужно будет следить за ситуацией и выполнять рекомендации СЭС. Как я говорил ранее, если мы найдем замену педагогам, которые находятся в зоне риска, то это позволит решить проблему. При этом никто не знает, что может произойти завтра или послезавтра", - подчеркнул министр.

В случае необходимости перехода на дистанционное обучение понадобится и техническое решение проблемы, заметил Габлия.

"Обращаюсь с просьбой к руководству помочь с обеспечением детей и учителей планшетами. При этом многие учителя не умеют ими пользоваться, мы готовы их обучить, это позволить им проводить уроки, находясь дома. Такие примеры были ранее в некоторых школах, и результаты были хорошие. В негосударственной школе "Алашара" с помощью такого способа дети освоили всю программу, то есть такой опыт есть, и мы могли бы взять его за основу и использовать, если карантин будет объявлен", - подчеркнул министр просвещения.

Глава государства Аслан Бжания заметил, что во всех школах должны быть необходимые условия для соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Президент поинтересовался, есть ли во всех школах страны термометры и средства защиты.

Отвечая на вопрос, Габлия сказал, что не все учебные заведения обеспечены всем необходимым.

"Мы делали запрос в Минздрав, но, к сожалению, пока не было возможности обеспечить нас всем необходимым. Гуманитарные организации обещали привезти нам груз в этом месяце", - сказал министр просвещения.

Аслан Бжания подчеркнул, что Минпросвещения должно обратиться в правительство с перечнем нужных принадлежностей для того, чтобы школы получили нужную помощь.

"Вы подготовьте материал с обоснованными цифрами, что и где вам нужно по районным отделам образования. Пусть все получат информацию из школ, она должна быть точной и объективной, а государство будет исходить из того, что это приоритетная задача. Я думаю, что мы сможем решить этот вопрос, но у нас должна быть картина полная - чего и где не хватает", - отметил президент.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 674 человека. Из них 186 пациентов выздоровели, семь летальных случаев. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 65 человек, с подтвержденным диагнозом - 62 пациента. При этом восемь из них в тяжелом состоянии, 19 - средней степени тяжести.