На самоизоляции в Сухуме находятся 180 школьников 

СУХУМ, 15 сен – Sputnik. На данный момент на самоизоляции в столице Абхазии находятся 180 школьников, рассказала начальник Управления образования Сухума Астанда Таркил во время заседания координационного штаба по защите от коронавируса.

"Есть школы, где у нас по рекомендации классы закрыты, это в десятой средней школе такая картина. В четвертой средней школе весь девятый класс ушел на карантин, на самоизоляции у нас, получается, 180 детей на сегодняшний день по городу Сухум. Это в основном в больших школах", - подчеркнула она.

В малочисленных школах проблем с заболеваемостью коронавирусной инфекцией не существует, заметила Таркил.

"Из 14 общеобразовательных школ в восьми нет никаких проблем ни с детьми, ни с педагогическим персоналом. В основном у нас проблемы в больших школах. Мы сделали щадящий график, исключили все тематические работы, факультативные работы, группы продленного дня. То есть мы сделали скользящий график расписания, это значит, что учебный процесс начинается в 8:30, среднее звено приходит в 9 утра, чтобы не было скопления", - заметила начальник Управления образования Сухума.

По рекомендации медиков все дополнительные входы в учебные заведения открыты, что также способствует тому, чтобы ученики пересекались друг с другом как можно меньше.

"Увеличили работу медперсонала, медицинские работники у нас во всех школах работают с утра до двух дня, измеряют температуру бесконтактными термометрами, проводят обработку рук антисептиками, нас обеспечила администрация Сухума", - сказала Астанда Таркил.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 674 человека. Из них 186 пациентов выздоровели, семь летальных случаев. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 65 человек, с подтвержденным диагнозом - 62 пациента. При этом восемь из них в тяжелом состоянии, 19 - средней степени тяжести.