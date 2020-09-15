Плюс 52: новые случаи коронавируса выявили в Абхазии

СУХУМ, 15 сен – Sputnik. В Абхазии выявлено рекордное число случаев коронавируса за сутки.
"Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 172 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 52 из них", - сообщил оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 66 человек, из них 63 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. В тяжелом состоянии три человека, средней степени тяжести 17 пациентов. Выписано шесть человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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