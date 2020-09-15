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Плюс 52: новые случаи коронавируса выявили в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (779)
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Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 726 человек. Из них 192 пациента выздоровели, семь летальных случаев.

СУХУМ, 15 сен – Sputnik. В Абхазии выявлено рекордное число случаев коронавируса за сутки.

"Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 172 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 52 из них", - сообщил оперативный штаб по защите населения от коронавируса. 

© Sputnik
Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 66 человек, из них 63 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. В тяжелом состоянии три человека, средней степени тяжести 17 пациентов. Выписано шесть человек.

© Sputnik
Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (779)

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