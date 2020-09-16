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Абхазская свадьба

Дистанция и дезинфекция: какие ограничения из-за COVID собираются ввести в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200916/1030951992/Distantsiya-i-dezinfektsiya-kakie-ogranicheniya-iz-za-COVID-sobirayutsya-vvesti-v-Abkhazii.html

Тема введения ограничений из-за роста числа заболеваемости коронавирусом в республике обсуждалась накануне координационным штабом, на заседании присутствовал президент страны Аслан Бжания.

СУХУМ, 16 сен – Sputnik. Заместитель главы Администрации президента Абхазии Джансух Нанба на заседании в Общественной палате страны рассказал о том, какие ограничительные меры будут введены в республике с целью нераспространения коронавируса.

Абхазская свадьба
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Он зачитал проект распоряжения президента, который будет, по его словам, подписан 16 сентября.

"Вчера на заседании координационного штаба почти все члены сошлись во мнении, что меры ограничительного характера необходимо принимать. Основная мера, которая была предложена, - это ограничение проведения массовых культурных мероприятий, особенно в помещениях", - заметил он.

Согласно проекту, предлагается:

  • запретить проведение массовых спортивных, развлекательных, зрелищных и выставочных мероприятий в помещениях. Исключения делаются для учреждений культуры, которые обязаны соблюдать следующие требования: сотрудники этих учреждений должны использовать средства индивидуальной защиты, посетители мероприятий должны занимать места в залах через два посадочных места, в помещениях ежедневно должна проводиться дезинфекция.
  • Также запретить свадебные и иные торжественные мероприятия. Рекомендовать необходимость ограничения количества лиц, принимающих участие в траурных и поминальных мероприятиях.
  • Объектам общественного питания обеспечить соблюдение обязательных требований по расстановке столов для обслуживания граждан с соблюдением социальной дистанции не менее полутора метров и использования обслуживающим персоналом средств индивидуальной защиты.
  • Администрациям продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков в Сухуме и районах страны ежедневно осуществлять профилактическую дезинфекцию, в том числе и на прилегающей территории. Продавцы также должны использовать средства индивидуальной защиты.
  • Местным администрациям обеспечить ежедневную профилактическую дезинфекцию салонов общественного транспорта и использование водителями средств индивидуальной защиты.

Минздраву до 15 октября будет поручено определить медицинские учреждения по всей Абхазии и обеспечить открытие и функционирование в них изолированных помещений для размещения лиц инфицированных коронавирусом.

Минздрав также должен завершить организационные работы по централизованной подаче кислорода в инфекционном отделении Гудаутской ЦРБ.

Министерство просвещения совместно с местными администрациями должны обеспечивать дошкольные и общеобразовательные учреждения средствами индивидуальной защиты.

Минздрав должен усилить работу по информированию населения о мерах профилактики гриппа и ОРЗ.

"Эти меры будут утверждены президентом, и мы надеемся, что наше общество отнесется серьезно. Опасность есть, и безопасность наша и наших близких зависит от нас", - сказал Нанба.

Точная дата, когда вступят в силу ограничения, пока не известна.


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