Назад к ограничениям: в Общественной палате рассказали о ситуации с COVID в Абхазии

Заседание Общественной палаты, посвященное задачам по предотвращению распространения СOVID-19, состоялось в среду 16 сентября. О том, какие данные по ситуации с вирусом огласили на встрече и какие ограничительные меры планируют ввести в республике, в материале Sputnik.

На заседании Общественной палаты страны заместитель главы Администрации президента Джансух Нанба, в частности, рассказал об ограничениях, которые вступят в силу для борьбы с распространением коронавируса.

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Тревожная ситуация

Открывая встречу, председатель Общественной палаты Гули Кичба выразила обеспокоенность тем фактом, что количество больных COVID-19 с каждым днем увеличивается.

"Врачи говорят, что не хватает рук, после дежурства они уходят на карантин, а заменить их порой некем, нет санитаров. Эти вещи нам надо было предусмотреть, у нас все-таки есть медучилище, есть люди, которые стремятся стать врачами. Можно было бы привлекать пятый курс медучилища в качестве волонтеров, у них был бы и опыт", - подчеркнула она.

Заместитель главы Администрации президента страны Джансух Нанба, говоря о работе государства в борьбе с коронавирусом, отметил, что президент дал специальные распоряжения правительству - было поручено определить наиболее приоритетные направления деятельности и бюджетного финансирования.

"В первом списке стоят мероприятия, связанные с расходами бюджетных средств именно на борьбу с распространением вируса. Помимо этого, были даны поручения организационного характера, связанные с контролем ситуации в ковидцентре в Гудауте", - заметил он.

Он также подчеркнул, что благодаря гражданам и предпринимательскому сообществу, в Гудаутской ЦРБ удалось создать условия для размещения нового высококачественного компьютерного томографа, который будет очень полезен в борьбе с болезнью.

"Под контролем главы государства находится вопрос дополнительного материального поощрения в части его выплаты всему медицинскому персоналу", - сказал замглавы Администрации президента.

Он также рассказал о том, какие ограничительные меры будут введены в республике с целью нераспространения коронавируса.

Нанба зачитал проект распоряжения президента, который будет, по его словам, подписан 16 сентября.

По нарастающей

Говоря о динамике распространения коронавирусной инфекции, заместитель главы Минздрава Вахтанг Вардания заметил, что она идет по нарастающей в течение последнего времени.

"Мы начали с малого, сперва у нас в ковидцентре лежало по 10-15 человек, в последние несколько месяцев мы не переходили за цифру 30, сегодня там лежит 70 больных. Причем туда укладывают больных не только с ковидположительным анализом, туда укладывают по состоянию здоровья. Если у ковидположительного пациента состояние хорошее, то ему предлагается самоизолироваться", - сказал замминистра.

По его словам, на данный момент нельзя говорить о том, что что рост заболевания коронавирусом – временное явление.

"Мы не можем даже подумать о том, что это временный рост. У нас нет централизованной подачи кислорода для пациентов, каждому больному за пределами палаты ставится кислородный баллон, шлангами к нему проводится кислород, и его питают сутками напролет", - подчеркнул Вардания.

Но одна из самых больших проблем – нехватка медицинского персонала, который работает с больными. При этом очень мало людей соглашаются работать в Гудаутской районной больнице, подчеркнул замминистра.

"Гудаутский госпиталь в полной мере обладает всеми медикаментами, которые могут понадобиться. Питание прекрасное, людей кормят очень хорошо, надо сказать спасибо коммерсантам, волонтерам, которые оказывают большую помощь", - заметил он.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 726 человек. Из них 192 пациента выздоровели, семь летальных случаев.

По последним предоставленным оперштабом данным, в Гудаутской ЦРБ находится 66 человек, из них 63 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. В тяжелом состоянии три человека, средней степени тяжести - 17 пациентов. Выписано шесть человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.