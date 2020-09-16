Плюс 30: в Абхазии зафиксированы новые случаи COVID-19

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 756 человек. Из них 198 пациентов выздоровели, семь человек с диагнозом COVID-19 скончались.

СУХУМ, 16 сен – Sputnik. За прошедшие сутки в Абхазии выявлено 30 новых случаев коронавируса, сообщает

оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

© Sputnik / Леон Гуния Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 160 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 30 из них", - говорится в сообщении.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 71 человек, из них 69 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии шесть человек, средней степени тяжести 20 пациентов. Выписано шесть пациентов.

© Sputnik / Леон Гуния Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.