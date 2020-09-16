Плюс 30: в Абхазии зафиксированы новые случаи COVID-19

СУХУМ, 16 сен – Sputnik. За прошедшие сутки в Абхазии выявлено 30 новых случаев коронавируса, сообщает
оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 160 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 30 из них", - говорится в сообщении.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 71 человек, из них 69 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии шесть человек, средней степени тяжести 20 пациентов. Выписано шесть пациентов.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.