Последнее предупреждение и показания эксперта: суд продолжил рассмотрение дела Тарба

Восьмое заседание по делу об убийстве в стенах МВД заключенного Анзора Тарба прошло в Сухумском городском суде в среду 16 сентября.

В этот раз стороне обвинения на процессе, фигурантами которого являются оперативники Управления уголовного розыска Республики Абхазия, пришлось отстаивать право потерпевшей сестры умершего Аиды Тарба присутствовать на заседании, чтобы выслушать показания судебно-медицинского эксперта, который проводил осмотр тела Анзора Тарба.

Возвращение потерпевшей

На заседание суда 16 сентября пришла родная сестра умершего Аида Тарба, которая ранее по решению судьи Инара Кварчия, была отстранена от участия в деле до прения сторон из-за нарушения судебного регламента.

Кварчия напомнил потерпевшей, что она не может находиться в зале суда, а на просьбы адвоката разрешить сестре убитого остаться ответил, что сторона обвинения должна была в письменном порядке предоставить заявление Аиды Тарба, в котором она гарантировала бы, что не будет впредь нарушать правила.

Тарба отказалась писать заявление и покинула зал суда вместе с другой потерпевшей- дочкой Анзора Тарба Миланой Тарба и членами семьи.

Суд объявил перерыв, после которого Милана Тарба вернулась в зал суда. Адвокат Аиды Тарба Автондил Чкадуа подчеркнул, что необходимо войти в положение семьи, учитывать национальные особенности характера и все же разрешить потерпевшей присутствовать на заседаниях.

Судьей было принято решение вернуть Аиду Тарба на заседание, однако судья Кварчия предупредил потерпевшую, что если она вновь проявит неуважение к суду, то будет удалена из зала заседаний.

Показания эксперта

Заседание продолжилось допросом начальника Республиканского бюро судебно-медицинских экспертиз Геннадия Бобуа, который осматривал труп погибшего Анзора Тарба в его доме в Ткуарчале 12 июля 2019 года.

По словам Бобуа, в ночь на 11 июля ему поступали звонки от сотрудников МВД с просьбой явиться в здание ведомства для осмотра трупа задержанного.

"Через некоторое время после переговоров, так как я ссылался на то, что ночью я ничего не увижу, за мной приехали сотрудники милиции. Я доехал до здания МВД, но не вошел в него, через некоторое время мне сказали, что уже не надо осматривать и меня отвезли обратно. Подробности мне не сообщили, и я не интересовался", - рассказал эксперт о событиях.

На вопросы стороны защиты о том, представились ли звонившие и кем были приехавшие сотрудники МВД, Бобуа ответить не смог и сослался на забывчивость. Опознать сотрудников МВД среди подсудимых он также не смог, но подчеркнул, что не видел вышестоящего руководства Министерства во дворе здания.

- Вы приехали в МВД, вас подняли ночью, привезли, а потом вам сказали, что не надо. Вы как эксперт не удивились, не возмутились? – задал вопрос Автондил Чкадуа.

- Я возмутился, но мне сказали, что начальство сказало, что не надо. Какое начальство там было, я не знаю, - ответил Бобуа.

12 июля Бобуа вместе со следователем побывал в доме Тарба, где осмотрел труп погибшего.

Вскрытие тела Анзора Тарба произошло 14 июля, после чего была определена причина смерти – переломы шести ребер и обширные кровоподтеки. По словам Бобуа, повреждения у мужчины были по всему телу "от макушки головы до пяток", дата их образования - около трех суток.

"Повреждения на теле были причинены тупым твердым предметом. Это может быть голова, кулаки, ладонь, локоть или любой другой предмет, к примеру, дубинки, палки" – добавил он.

Прокурор поинтересовался, можно ли получить такие травмы при падении с лестницы. Бобуа ответил, что часть повреждений могла быть получена в таком случае, но кровоподтек, который был обнаружен на теле погибшего от верхней части ягодицы до колена, не мог быть результатом падения.

Сторону защиты также интересовал вопрос об обнаружении на теле Тарба следов от электрошокера или удушья. Бобуа несколько раз подчеркнул, что, несмотря на то, что родственники умершего настаивают на том, что такие следы были, сам он их при осмотре не обнаружил и уверил суд, что готов подтвердить свои изначальные показания.

Следующее заседание суда по делу гибели Анзора Тарба пройдет в Сухумском городском суде в понедельник 21 сентября.