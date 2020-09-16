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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 17 сентября

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (490)
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Sputnik Абхазия
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В четверг 17 сентября на территории Черноморского побережья Абхазии по-прежнему сохранится переменная облачность, днем до +29°С.

СУХУМ, 16 сен - Sputnik. В четверг 17 сентября на территории Абхазии ожидается небольшая облачность, по-летнему жаркая погода, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – 762 миллиметра ртутного столба. 

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +27°С до +32°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение морской воды умеренное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха 60-80%

 

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (490)

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