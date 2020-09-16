Прогноз погоды в Абхазии на четверг 17 сентября

СУХУМ, 16 сен - Sputnik. В четверг 17 сентября на территории Абхазии ожидается небольшая облачность, по-летнему жаркая погода, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Атмосферное давление – 762 миллиметра ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +27°С до +32°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%