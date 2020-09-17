Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 18 сентября

В пятницу, 18 сентября, на территории Черноморского побережья Абхазии возможен дождь и гроза, облачность, днем до +29°С.

СУХУМ, 17 сен - Sputnik. В пятницу 18 сентября на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и днем преимущественно без осадков, вечером дождь, возможна гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление пониженное.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +17°С до +27°С, днем от +24°С до +29°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение морской воды умеренное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха 60-90%