Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 18 сентября

СУХУМ, 17 сен - Sputnik. В пятницу 18 сентября на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и днем преимущественно без осадков, вечером дождь, возможна гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +27°С, днем от +24°С до +29°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%