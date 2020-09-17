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Плюс 26: новые случаи COVID-19 выявлены в Абхазии

© Sputnik / Виталий Тимкив
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (783)
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https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200917/1030959264/Plyus-26-novye-sluchai-COVID-19--vyyavleny-v-Abkhazii.html

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 782 человека. Из них 226 пациентов выздоровели, семь человек с диагнозом COVID-19 скончались.

СУХУМ, 17 сен – Sputnik. За прошедшие сутки в Абхазии выявлено 26 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

© Sputnik / Леон Гуния
Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 93 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 26 из них", - говорится в сообщении.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 73 человека, из них 72 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 7 человек, средней степени тяжести 19, выписано 8 пациентов.

© Sputnik / Леон Гуния
Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

Амбулаторно (на самоизоляции) выздоровели 20 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (783)

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