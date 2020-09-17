В связи с эпидемиологической обстановкой глава Сухума Беслан Эшба дал поручение представить схему взаимодействия медучреждений и создать координационный центр при администрации столицы.

СУХУМ, 17 сен – Sputnik. Координационный штаб по борьбе с коронавирусом создали при администрации Сухума 16 сентября, сказала в интервью радио Sputnik заместитель руководителя штаба Аэлита Шакая.

"Штаб будет регулировать вопросы, касающиеся COVID-19 в городе Сухум, то есть это маршрутизация, которая также утверждена главой администрации столицы. Маршрутизация позволяет определить, куда пациент должен обратиться первично за обследованием, при необходимости - за лечением. Штаб будет следить за тем, чтобы все структурные подразделения, которые участвуют в этой маршрутизации, выполняли свою работу", - подчеркнула она.

Если вдруг у пациента появляются симптомы, которые бывают при коронавирусе, такие как температура, одышка, кашель, то первоначально он должен обратиться на горячую линию по телефону 0303.

Операторы горячей линии выясняют, в каком районе живет звонящий. После этого ему дают контакт той поликлиники, к которой пациент относится.

"Если человек звонит на 0303 в пределах Сухума, то его автоматически перекидывают на горячую линию города Сухум и операторы направляют его дальше. Это сделано для удобства, не надо запоминать несколько многоцифровых номеров. Номер горячей линии круглосуточный", - заметила Шакая.

По ее словам, решение о том, нужно ли сдавать пациенту тест на COVID или нет, принимает участковый врач. То есть звонок поступает на горячую линию, далее пациент направляется в поликлинику по месту жительства, затем участковый врач при разговоре с пациентом принимает решение, нужно ли ему сдавать анализ на COVID-19.

"Уже на амбулаторном этапе врач поликлиники связывается с пациентом, собирает анамнез, опрашивает его по самочувствию, оценивает тяжесть его состояния и принимает решение, что делать дальше, куда этого пациента направлять либо пациент остается на домашнем лечении. В этом случае, его состояние контролируется посредством мобильной связи участковым терапевтом", - сказала она.

Если врач оценивает состояние человека как средней степени тяжести или тяжелое, то до того как пациент получает тест на COVID-19, пациент уже может быть госпитализирован в инфекционную больницу.

"Если тест положительный, то врачи инфекционной больницы оценивают состояние пациента, затем принимают решение отправлять его на самоизоляцию или в Гудаутский госпиталь", - сообщила Шакая.

Пациенту дается направление по телефону и данные пациента передаются в СЭС на выездную бригаду.

"Если пациент в состоянии, то сам может приехать в инфекционную больницу и там на месте ему осуществят забор", - сказала врач.

Номера горячей линии работают по всей республике:

Сухум - единый номер 0303, а также 925-10-06, 995-02-07; 935–30–71

Очамчыра - 925-10-09

Ткуарчал - 925-10-03

Гал - 925-10-07

Гагра - 925-10-05

Гудаута - 925-10-02

Агудзера - 925-10-04.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 782 человека. Из них 226 пациентов выздоровели, семь человек с диагнозом COVID-19 скончались.

За прошедшие сутки в Абхазии выявлено 26 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.