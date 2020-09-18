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Ограничения из-за коронавируса введут в Абхазии с 5 октября

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (784)
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Президент подписал распоряжение о введении ограничительных мер на основании решения Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции.

СУХУМ, 18 сен – Sputnik. Аслан Бжания подписал распоряжение "Об установлении отдельных мер по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19", ограничения вступят в силу с 5 октября, сообщается на сайте президента.

Согласно распоряжению, с 5 октября 2020 года на территории Республики Абхазия:

  • запрещается проведение массовых спортивных, развлекательных, зрелищных и выставочных мероприятий в помещениях. Исключения делаются для учреждений культуры, которые обязаны соблюдать следующие требования: сотрудники этих учреждений должны использовать средства индивидуальной защиты, посетители мероприятий должны занимать места в залах через два посадочных места, в помещениях ежедневно должна проводиться дезинфекция.
  • Также запрещаются свадебные и иные торжественные мероприятия. Рекомендовать необходимость ограничения количества лиц, принимающих участие в траурных и поминальных мероприятиях.
  • Объектам общественного питания поручено обеспечить соблюдение обязательных требований по расстановке столов для обслуживания граждан с соблюдением социальной дистанции не менее полутора метров и использования обслуживающим персоналом средств индивидуальной защиты.
  • Администрациям продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков в Сухуме и районах страны поручено ежедневно осуществлять профилактическую дезинфекцию, в том числе и на прилегающей территории. Продавцы также должны использовать средства индивидуальной защиты.
  • Местным администрациям предписано обеспечить ежедневную профилактическую дезинфекцию салонов общественного транспорта и использование водителями средств индивидуальной защиты.

Кроме того, Минздраву до 15 октября поручено:

  • определить медицинские учреждения, расположенные в городе Сухум и районах Республики Абхазия, и обеспечить открытие и функционирование в них изолированных помещений для размещения лиц, инфицированных коронавирусной инфекцией; 
  • завершить организационно-технические мероприятия по централизованной подаче кислорода в инфекционном отделении Гудаутской ЦРБ. 

Министерству финансов Республики Абхазия президент поручил обеспечить финансирование:

  • дополнительных расходов по увеличению штатной численности работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения Республики Абхазия до восьми человек; 
  • мероприятий по приобретению Государственной санитарно-эпидемиологической службе Министерства здравоохранения Республики Абхазия специализированного оборудования и расходных материалов, необходимых для увеличения количества проводимых медицинских исследований и тестов по выявлению коронавирусной инфекции; 
  • организационно-технических мероприятий по централизованной подаче кислорода в инфекционном отделении Гудаутской ЦРБ. 

Министерству просвещения и языковой политики поручено совместно с местными администрациями постоянно обеспечивать дошкольные и общеобразовательные учреждения средствами индивидуальной защиты (медицинские маски и медицинские перчатки), средствами дезинфекции, термометрами. 

Министерство здравоохранения Республики Абхазия обязано информировать население о мерах профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. 

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (784)

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