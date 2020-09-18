Фотовыставка ко Дню независимости Никарагуа открылась в Сухуме

День независимости - главный национальный праздник Республики Никарагуа. Он отмечается 15 сентября, так как в этот день в 1821 году колонии Испании в Центральной Америке, и Никарагуа в том числе, объявили о своей независимости от Британии.

СУХУМ, 18 сен – Sputnik. Фотовыставка, посвященная Дню независимости Республики Никарагуа, открылась в Сухуме в пятницу, 18 сентября.

"Выставка будет проходить два дня, люди могу приходить, наслаждаться фотографиями, также показываются видеоролики, в которых рассказывается о Никарагуа. Здесь представлено около 70 работ", - сказал почетный консул Никарагуа в Абхазии Аляс Хашба.

Часть фотографий, которые были выставлены, сделал абхазский фотограф Александр Попов, он несколько лет назад ездил в Никарагуа, где запечатлел природу, красивые места этой страны.

© Sputnik / Марианна Кубрава Фотовыставка, посвященная Дню независимости Республики Никарагуа открылась в Сухуме

"Между Абхазией и Никарагуа уже есть ряд соглашений, которые подписали две страны. Мы хотим создать платформу, где могли бы реализовываться соглашения. Нам нужно, чтобы эти соглашения заработали, особенно там есть меморандум о банковской работе, который мы хотим запустить в работу. Чтобы соглашения работали, нужны проекты", - заметил Хашба.

Фотограф Александр Попов отметил, что на подготовку фотовыставки ушло около семи дней.

"У меня сохранились теплые впечатления о самих никарагуанцах. Когда в Абхазию приезжают друзья, мы стараемся сделать хороший прием, показать красоты, соблюдать правила гостеприимства. В Никарагуа я познакомился с местными ребятами, мы разговорились, я рассказал, как попал в Никарагуа, они предложили мне показать страну. После они повезли меня по городам, показали достопримечательности, они не давали заплатить в кафе или ресторане, отнеслись ко мне, будто я их старый добрый друг", - сказал фотограф.

© Sputnik / Марианна Кубрава Фотограф Александр Попов

Среди фотографий, который Попов сделал, находясь в Никарагуа, – вулканы, именно эти работы наиболее ценны для него.

"Когда я плыл на паромной переправе к острову, сделал несколько фото острова, вулканов, чаек. Это мои любимые фотографии", - заметил он.

Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил о признании Абхазии 3 сентября 2008 года, выступая перед военнослужащими своей страны по случаю 29-й годовщины создания никарагуанской армии. Тогда же он выразил поддержку российской стороне в грузино-южноосетинском конфликте.

Президент Никарагуа раскритиковал агрессивную мировую политику стран "глобального капитализма".

Первый визит абхазской делегации в Никарагуа состоялся в 2010 году. Делегацию тогда возглавлял второй президент Абхазии Сергей Багапш. Президенты Абхазии и Никарагуа подписали в Манагуа ряд межгосударственных документов.

© Sputnik / Марианна Кубрава Фотовыставка, посвященная Дню независимости Республики Никарагуа открылась в Сухуме

Никарагуа стала для Абхазии и Южной Осетии первой страной дальнего зарубежья, с которой они официально подписали соглашение о сотрудничестве. В их числе Договор о дружбе и сотрудничестве, Соглашение о безвизовых поездках, Меморандум о намерениях между Национальным банком Республики Абхазия и Центробанком Никарагуа, Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, о торговом судоходстве, о воздушном сообщении.

Стороны обязались развивать торгово-экономические связи, а также сотрудничать в области науки, культуры и образования. Никарагуа, Абхазия и Южная Осетия договорились об осуществлении обменов учеными, специалистами в разных сферах экономики и студентами. Они взяли обязательство сотрудничать в сфере борьбы с организованной преступностью, с терроризмом и контрабандой наркотиков.