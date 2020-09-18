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Прогноз погоды в Абхазии на выходные

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200918/1030964851/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-vykhodnye.html

В выходные дни, 19 и 20 сентября, на Черноморском побережье Абхазии будет изменчивая погода. Температура воздуха днем поднимется до +27 градусов.

СУХУМ, 18 сен - Sputnik. В выходные дни, 19 и 20 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

В субботу с ночи и до полудня ожидается умеренный дождь, местами переходящий в ливневый дождь, возможна гроза. В воскресенье преимущественно без осадков.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду

Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +22°С до +27°С.

Температура морской воды +25°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.

Относительная влажность воздуха 70-90%.

 


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