Прогноз погоды в Абхазии на выходные

СУХУМ, 18 сен - Sputnik. В выходные дни, 19 и 20 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.
В субботу с ночи и до полудня ожидается умеренный дождь, местами переходящий в ливневый дождь, возможна гроза. В воскресенье преимущественно без осадков.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду
Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +22°С до +27°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.