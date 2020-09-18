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Диагноз коронавирус в Абхазии за сутки подтвердился у 43 человек

© Sputnik / Павел Кононов
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (786)
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Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 825 человек. Из них 235 пациентов выздоровели, семь человек с диагнозом COVID-19 скончались.

СУХУМ, 18 сен – Sputnik. За прошедшие сутки в Абхазии выявлено 43 новых случая коронавируса, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

© Sputnik
Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 187 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 43 из них", - говорится в сообщении.  

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 80 человек, из них 73 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 8 человек, средней степени тяжести  - 14, выписано 9 пациентов.

© Sputnik
Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (786)

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