Мира бай и Офицер Кинсон: скачки на Кубок президента Абхазии прошли на Бзыбском ипподроме

СУХУМ, 19 сен – Sputnik. Скачки на Кубок президента Абхазии состоялись на Бзыбском ипподроме в субботу 19 сентября, сказал в интервью Sputnik главный судья соревнований Джарназ Бения.

Победителей определяли в семи дистанциях. На дистанции 1200 метров в честь Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов соревновались лошади, рожденные в Абхазии, которым по два года.

Первое место на этой дистанции занял Дмитрий Кардия, на скакуне Мира Бай Нодара Цишба – из села Отхара. На втором месте Оскар Трапш, на лошади Абрек Барс, принадлежащей Тариелу Саманджия из села Лыхны. Третье место занял Демур Чхебелия, на лошади Ваймон Дели братьев Аляса и Даута Жиба из села Мгудзырхуа.

На дистанции 1400 метров вручали призы в память погибших в годы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Первое место на этой дистанции завоевал мастер-жокей республики Анзор Саманджия, на скакуне Алхаса Лакоба Офицер Кинсон из села Лыхны.

© Foto / Скачки на Кубок президента Абхазии

Второе место взял Джубей Авидзба, мастер-жокей Российской Федерации и заслуженный мастер спорта Абхазии, скакун Наваро, принадлежит Эшсоуу Ашуба из села Гуада. Третью строчку занял Адам Шегушев, мастер-жокей России, он был на лошади Нодара Цишба Аиааира из села Отхара.

На приз памяти погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов участвовали лошади, рожденные в Абхазии. Наездники соревновались на дистанции 1600 метров. Первое место занял Джубей Авидзба, хозяин лошади Княгиня Баграт Авидзба из села Аацы.

Вторым прибежал скакун Мира Беслана Барганджия из Пицунды – наездник Саир Гунба. Третье место у Адама Шегушева, он участвовал в скачках на лошади Леди Босс, принадлежащей Руслану Логуа из села Члоу.

На дистанции 1800 метров разыгрывался приз посла России в Абхазии Алексея Двинянина. Первое место занял Мурзабек Каппушев на лошади Боджеро принадлежащей Анри Лакоя из села Лыхны, второе место у Виталия Агрба, он скакал на лошади Адель Фокс" Даура Сабуа из Пицунды. Третьим стал Адам Шегушев, он был на лошади Орхидея Рашида Цвинария из села Кутол.



© Foto / Скачки на Кубок президента Абхазии

Приз памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, разыгрывался на дистанции 2000 метров. Первым стал жокей Виталий Агрба, на лошади "Саймон Шорец" принадлежащей Милору Шулумба – президента федерации конного спорта Абхазии из Пицунды. На втором месте Саир Гунба на скакуне "Бекер" – хозяин лошади Беслан Барганджия из Пицунды. На третьем месте Дмитрий Кардия, лошадь "Макулени" также принадлежит Беслану Барганджия.



Приз президента Абхазии Аслана Бжания разыгрывался на дистанции 2400 метров. Первое место занял Джубей Авидзба на лошади "Фаст Керл" принадлежащей Ахре Ашуба из села Гуада. Как сообщил главный судья соревнований Джарназ Бения "Фаст Керл" уже третий раз выигрывает кубок президенты – в 2017, 2019 и в 2020 годах.



Второе место занял Камзат Улубаев – хозяин лошади Беслан Абхазава "Мисти Дрим" из села Кутол, третье место – Виталий Агрба на лошади "Графит" – хозяин лошади Милор Шулумба.



Приз памяти второго президента Абхазии Сергея Багапш разыгрывался на дистанции 3200 метров. Первое место занял Джубей Авидзба, хозяин лошади "Нарт" Алмасхан Хишба из Пицунды, на втором месте Мурзабек Каппушев на лошади "Доцент", принадлежащей Беслану Гунба. На третьей строчке Дмитрий Кардия на скакуне "Лемон Харт-Хром" Астамура Сангулия.



За победу в забеге на приз Президента Республики Абхазия победитель получил 200 000 рублей, за второе - 100 000 рублей, за третье - 50 000 рублей. В остальных забегах победители получили по 50, 30 и 20 тысяч рублей.